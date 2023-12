Estudantes encantam as famílias com apresentação circense

As arquibancadas do ginásio de esportes “Lagoão” ficaram cheias na noite do último sábado (2/12). Aproximadamente cinco mil pessoas, entre pais, avós, tios e irmãos, foram ao local para prestigiar a apresentação de expressão corporal dos alunos das escolas municipais de Apucarana. Neste ano, o espetáculo abordou o tema “Circo: a vida humana e a magia dos quatro elementos da natureza”.

A oficina de expressão corporal faz parte do currículo da educação integral, contemplando as turmas do Infantil 2 ao 5º ano do Ensino Fundamental. Por meio das aulas, os estudantes trabalham habilidades e competências essenciais para o seu desenvolvimento pleno, como consciência corporal, noções de tempo e espaço, coordenação motora, flexibilidade, postura, cooperação, desinibição e socialização.

O prefeito Junior da Femac e a secretária de educação Marli Fernandes acompanharam o espetáculo e emocionaram-se com o desempenho dos estudantes na quadra. “Os nossos alunos brilharam e esse brilho refletiu-se nos olhos da plateia. Foi belíssimo! Parabéns aos diretores, coordenadores e professores das nossas escolas, assim como aos professores de dança da Academia Silva, pela organização deste grandioso espetáculo. As crianças apucaranenses são a prioridade na minha gestão", disse o prefeito.

“Foi lindo demais ver os nossos pequenos artistas em quadra e as famílias fazendo festa nas arquibancadas. A coreografia final foi especialmente emocionante. As crianças interpretaram a música One Day, que foi escolhida pela UNESCO como um cântico em prol da paz no mundo. Muito obrigada aos pais, avós, tios e padrinhos que sempre participam, apoiam e valorizam o trabalho feito pelos docentes e estudantes da nossa rede municipal de educação. O espetáculo foi simplesmente emocionante!", acrescentou a secretária Marli Fernandes.

Estiveram também presentes no ginásio “Lagoão” na noite do último sábado, a secretária municipal de Assistência Social, Jossuela Pirelli, o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, o superintendente municipal de Indústria e Comércio, Adan Lenharo, e a técnica do Núcleo Regional de Educação, professora Lucimara.

O espetáculo “Circo: a vida humana e a magia dos quatro elementos da natureza” foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Autarquia Municipal de Educação. O vídeo continua disponível no link: https://youtube.com/live/EkqqdcT8bPw

