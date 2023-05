Estudantes e professores de Apucarana confeccionam “Manto da Paz”

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em comemoração ao Dia Internacional das Famílias (15 de maio) e ao Dia Internacional do Viver Juntos em Paz (16 de maio), a Autarquia Municipal de Educação mobilizou os mais de mil professores e doze mil estudantes da sua rede para a confecção de Mantos da Paz. As bandeiras foram expostas nesta terça-feira (16/5) nos 24 centros infantis (CMEIs) e 36 escolas municipais de Apucarana.

continua após publicidade .

A secretária de educação, Marli Fernandes, explica que a confecção dos mantos é uma atividade proposta pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. “Dez das nossas unidades fazem parte do Programa de Escolas Associadas à Unesco. Elas receberam a orientação para confeccionar o manto, como um manifesto da comunidade escolar em favor da cultura da paz e do respeito aos direitos humanos. Como esses conteúdos fazem parte do currículo e são trabalhados regularmente em sala de aula, nós decidimos estender a atividade também para as demais instituições da nossa rede,” disse.

-LEIA MAIS: Inscrições para a eleição do Conselho Tutelar são prorrogadas

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac parabenizou os professores, os estudantes e as famílias pelo belo trabalho desenvolvido. “Nós estamos vivendo tempos difíceis, em que pessoas estão cada vez mais estressadas e intolerantes e os crimes de ódio, de racismo e de violência aumentaram. Diante deste cenário, eu considero fundamental trabalhar a cultura da paz o respeito aos direitos humanos com nossas crianças. Além de estarmos formando cidadãos, os estudantes também replicam os ensinamentos que recebem nas escolas junto às suas famílias. Eu fiquei particularmente emocionado ao ver o envolvimento dos pais na construção das bandeiras”, cumprimentou.

A atividade de confecção do manto da paz atende aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (4-Educação de qualidade / 16-Paz, justiça e instituições eficazes) e aos quatro pilares da educação, previstos no Programa de Escolas Associadas da Unesco: aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer.

Siga o TNOnline no Google News