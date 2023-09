Estudantes de Apucarana são premiados em concursos; veja

A Autarquia Municipal de Educação realizou, na noite da última segunda-feira (25), no Centro Cultural Fênix, a premiação dos 105 estudantes que se destacaram em três concursos de produção de texto: MPT na Escola, Redação sobre o Trânsito e Redação sobre a História do Café. Os projetos foram desenvolvidos, ao longo do ano letivo, nas 36 escolas municipais de Apucarana, envolvendo turmas de 4º e 5º Ano, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a Guarda Civil Municipal e a Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística.

O prefeito Junior da Femac participou da cerimônia e falou sobre a importância dos temas abordados nos concursos. “As nossas crianças fizeram um trabalho maravilhoso de produção de texto. Nós temos que reconhecer o mérito delas e incentivá-las a continuar estudando. A bandeira do nosso município ostenta dois ramos de café, cultivo que atraiu muitas famílias para cá e foi o carro-chefe da nossa economia de 1940 a 1980. Já o concurso do Ministério Público do Trabalho é relevante porque conscientiza a população, por meio dos estudantes, que lugar de criança é na escola. As famílias, o poder público e a sociedade não podem permitir que os meninos e as meninas deixem de estudar e brincar para desenvolverem atividades remuneradas. No mesmo sentido, o projeto do trânsito, visa preparar as crianças para conviver bem com os outros nas ruas, respeitando as leis e a sinalização. Para que vocês tenham ideia, Apucarana atingiu a marca de 97 mil veículos neste mês,” disse.

A secretária Marli Fernandes detalhou como os três concursos foram desenvolvidos na rede municipal de educação. “Primeiramente, os estudantes assistiram a aulas e desenvolveram as atividades propostas na cartilha enviada pelo Ministério Público do Trabalho para aprenderem a discernir o que é e o que não é trabalho infantil. Eles também tiveram a oportunidade de visitar o Museu do Café, a fim de conhecerem a importância do cultivo desse grão para a história de Apucarana, e ainda de assistir a palestras, ministradas por agentes da Guarda Civil Municipal, sobre as atitudes apropriadas que devemos ter para a segurança no trânsito. Depois, as crianças foram convidadas a produzir poemas e redações e a relatar o que aprenderam. Na noite de hoje, nós estamos condecorando os autores dos melhores textos de cada escola,” afirmou.

Devido a uma viagem ao exterior, o juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Apucarana, Maurício Mazur, não pôde comparecer ao evento. No entanto, ele enviou uma mensagem cumprimentando o prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes pelo desenvolvimento do concurso MPT na Escola na rede municipal de Apucarana. “Parabéns pelo programa desenvolvido em conjunto com o MPT, garantindo aos alunos mais conhecimento qualificado e aperfeiçoamento do exercício da cidadania,” escreveu.

Prestigiaram também a cerimônia de premiação dos estudantes, o vereador Mauro Bertoli, o comandante da Guarda Civil Municipal, Reinaldo Donizete de Andrade, os diretores da GCM, Fábio de Souza e Cristiano Luiz Farias, a secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística, Maria Agar Borba Ferreira, a secretária de Assistência Social, Jossuela Pirelli, o secretário de Esportes, Tom Barros, o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Ivanildo da Silva, o diretor-presidente da Autarquia de Serviços Funerários, José Airton Deco de Araújo, e o superintendente de Trânsito, Carlos Mendes.

