Estudantes de Apucarana são premiados em concurso cultural

Ao todo, 2.725 estudantes, matriculados nas turmas de 4º e 5º ano, nas 35 escolas municipais apucaranenses, participaram da atual edição do concurso

A Autarquia Municipal de Educação realizou, na tarde de hoje (7/7), no salão nobre da Prefeitura de Apucarana, a premiação dos alunos que se destacaram na etapa local do concurso MPT na Escola, edição de 2022. Trinta e cinco crianças receberam medalhas por terem escrito as melhores poesias de suas escolas sobre o tema Prevenção ao Trabalho Infantil. A produção da aluna Michele Vitória Pereira, da turma de 5º ano, da Escola Augusto Weyand, ainda foi escolhida para representar o município na fase estadual da competição.

Promovido pelo Ministério Público do Trabalho, o concurso cultural MPT na Escola tem por objetivo alertar e mobilizar a sociedade, por intermédio dos professores e estudantes, para o enfrentamento do grave problema do Trabalho Infantil.

“Segundo pesquisa realizada pela Fundação Abrinq, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 1,3 milhão de adolescentes encontravam-se em situação de Trabalho Infantil no país em 2021. O Trabalho Infantil é caracterizado por atividades realizadas pelas pessoas com idade inferior à mínima permitida para o ingresso no mercado de trabalho. A legislação em vigor no Brasil determina proibição total até os 13 anos. De 14 a 16 anos, os adolescentes podem trabalhar sob a condição de aprendiz. Já entre 16 e 18 anos, a lei permite trabalho parcial, abstendo de atividades laborais noturnas, perigosas e insalubres”, explicou o prefeito Junior da Femac.

Ao todo, 2.725 estudantes, matriculados nas turmas de 4º e 5º ano, nas 35 escolas municipais apucaranenses, participaram da atual edição do concurso MPT na Escola. “Eu parabenizo aos professores e alunos pelos belos poemas produzidos e ao Ministério Público do Trabalho pela idealização do concurso cultural. Prêmio muito melhor do que a medalha é a conscientização da população sobre este tema tão importante. Neste sentido, as crianças são grandes instrumentos de replicação dos conhecimentos que aprendem nas salas de aula,” disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

Participaram ainda da cerimônia de premiação na tarde de hoje (7/7), os secretários municipais Emídio Bachiega, José Marcelino da Silva, Denise Canesin, Sueli de Freitas, Ivanildo da Silva, Laércio de Moraes, Maria Agar Borba Ferreira, Ana Paula Nazarko, José Airton Deco da Silva e o chefe da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz.

Conheça os estudantes premiados na etapa local do concurso MPT na Escola:

• Escola Municipal Albino Biacchi – Eduardo Turine – 5º Ano;

• Escola Municipal Antonieta da Silva Lautenschlager – Kauã Fernandes De Jesus – 5º Ano;

• Escola Municipal Augusto Weyand – Michele Vitória Pereira – 5º Ano;

• Escola Municipal Dinarte Pereira de Araújo – Arielly Beatriz Pelegrina – 4º Ano;

• Escola Municipal do Campo Padre Antonio Vieira – Guilherme Marins de Carvalho – 4º Ano;

• Escola Municipal do Campo Professor Wilson de Azevedo – Milena de Oliveira – 5° Ano;

• Escola Municipal Dr. Edson Giacomini – Allana Eloá Carvalho Nunes – 4º Ano;

• Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro – Isabeli Bovo Christ – 5º Ano;

• Escola Municipal Dr. Osvaldo dos Santos Lima – Alice Gomes Marin Martin – 4º Ano;

• Escola Municipal Fábio Henrique da Silva – Davi Vieira e Silva – 5º Ano;

• Escola Municipal Fernando José Acosta – Vitor Daniel da Silva Belisário – 5° Ano;

• Escola Municipal Gabriel de Lara – Heloísa Maria da Roda Lino – 4º Ano;

• Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco – Arthur Felipe de Almeida – 4º Ano;

• Escola Municipal João Antonio Braga Côrtes – Laura Guedes Rodrigues Brito de Carvalho – 4º Ano;

• Escola Municipal João Batista – Guilherme Ribas Miranda – 5º Ano;

• Escola Municipal José Brazil Camargo – Maria Eduarda Barão Cabrera – 4º Ano;

• Escola Municipal José de Alencar – Sulamita Pereira De Souza – 5º Ano;

• Escola Municipal José Idésio Brianezi – Mylena Bobig – 5º Ano;

• Escola Municipal Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira – Samuel Santana Gomes – 5° Ano;

• Escola Municipal Karel Kober – Marina Andrade Leoni da Cruz – 5º Ano;

• Escola Municipal Luiz Carlos Prestes – Maynara Bernardo de Matos – 5° Ano;

• Escola Municipal Mateus Leme – Giovani Lucas Hilário Mariano Franca – 4º Ano;

• Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami – Wiliam Rodrigues Barbosa – 4º Ano;

• Escola Municipal Papa João XXIII – Fernando Henrique de Castro – 4º Ano;

• Escola Municipal Plácido de Castro – Cauã Barestello da Encarnação – 4° Ano;

• Escola Municipal Presidente Médici – Nicolas Santos Duarte – 5° Ano;

• Escola Municipal Professor Alcides Ramos – Nádyla Lohaine Alves – 5° Ano;

• Escola Municipal Professor Bento Fernandes Dias – Maria Beatriz Sabino Soethe – 4° Ano;

• Escola Municipal Professor Durval Pinto – Manuela Almeida Cubines – 5º Ano;

• Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates – Kamilly Vitória Castro Lima – 5º Ano;

• Escola Municipal Professora Maria Madalena Côco – Júlia de Abreu da Silva – 4º Ano;

• Escola Municipal Professora Marilda Duarte Noli – Emilly Vitória da Silva Franco – 4º Ano;

• Escola Municipal Professora Marta Pereira da Silva – Laura da Fonseca Lourenço Dos Santos – 4° Ano;

• Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire – Fernando Sandris Volski – 4° Ano;

• Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira – Alice Dos Santos Medeiros – 5º Ano.

