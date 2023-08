Estudantes de Apucarana participam de avaliação da aprendizagem

As provas foram aplicadas nesta semana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Autarquia Municipal de Educação aplicou, nesta semana (15 e 16/8), um simulado aos 1,4 mil estudantes matriculados nas turmas do 5º Ano do Ensino Fundamental nas 36 escolas da sua rede. A ação visa diagnosticar o nível de aprendizagem das crianças e auxiliar os professores na elaboração de estratégias de ensino específicas para as dificuldades observadas.

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac destacou que a educação municipal de Apucarana é considerada uma das melhores do país. “O sucesso alcançado nos últimos anos está diretamente ligado ao cuidado que a nossa equipe tem em monitorar constantemente a aprendizagem dos estudantes, criar atividades diferenciadas para aqueles que apresentam dificuldades e não deixar nenhum estudante para trás. Os simulados são ferramentas importantes para o planejamento pedagógico das escolas e para a garantia do direito de aprender das crianças apucaranenses", disse.

- LEIA MAIS: Expoagri celebra força do ensino e do agronegócio em Apucarana

continua após publicidade

“Nós monitoramos a evolução da aprendizagem dos estudantes, de todos os anos escolares, por meio de diversas avaliações internas e externas. As principais são: Avaliação Diagnóstica da AME, Simulado Maxi-SAEB, Simulado AME-SAEB, Prova Paraná, Programa Aprender Valor, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP-Mirim) e Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). No último simulado, as crianças responderam a 44 questões, sendo 22 de Língua Portuguesa e 22 de Matemática", acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Conforme a portaria nº 267/2023 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a prova SAEB será realizada de 23 de outubro a 10 de novembro em todas as unidades da federação.

Siga o TNOnline no Google News