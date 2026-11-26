Produção audiovisual "Diário de um Adolescente" foi desenvolvida por alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Santos Dumont em parceria com o PIBID







O Colégio Estadual Cívico-Militar Alberto Santos Dumont, em Apucarana (PR), realiza nesta sexta-feira (27) o lançamento do curta-metragem "Diário de um Adolescente". A produção audiovisual foi desenvolvida pelos estudantes do 3º ano do Ensino Médio da instituição em parceria com acadêmicos do PIBID de Letras Português da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana. Assista ao trailer acima.



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O filme é uma adaptação do livro homônimo escrito originalmente em 2019 por alunos do 9º ano do próprio colégio. Além do curta-metragem, a programação do evento, que acontece nas dependências da escola localizada na Rua Erasto Gaertner, conta com a exibição de um documentário sobre todo o processo de desenvolvimento da obra.

A iniciativa dá continuidade a um trabalho literário construído ao longo dos últimos anos na unidade de ensino. Em 2024, a atual turma do 3º ano já havia retomado a publicação original para escrever uma continuação da história. Neste ano, com o apoio dos acadêmicos do PIBID, os estudantes decidiram levar a primeira narrativa para o formato audiovisual.

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Com a proposta de valorizar a educação, a literatura, a cultura e o protagonismo estudantil, a cerimônia de lançamento reunirá alunos, professores, familiares e demais envolvidos no projeto.





