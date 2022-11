Estudantes de Apucarana encantam público com apresentação; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Complexo Esportivo José Antônio Basso, em Apucarana, registrou uma intensa movimentação na noite do último sábado (29). Aproximadamente cinco mil pessoas foram ao ginásio de esportes Lagoão para assistir ao tradicional espetáculo circense dos estudantes da rede municipal de educação. A apresentação marcou o encerramento das atividades da oficina de Expressão Corporal, no ano letivo de 2022, nas escolas municipais de Apucarana.

continua após publicidade .

De acordo com a secretária Marli Fernandes, aulas de expressão corporal são ministradas duas vezes por semana aos meninos e meninas matriculados nos 24 CMEI's e 36 Escolas. “Antes de aprender a falar, o ser humano já utiliza o próprio corpo para se comunicar com o próximo. Por meio das aulas de expressão corporal, as crianças são estimuladas a desenvolver a motricidade, a criatividade, a socialização, entre outras habilidades. Ao final de cada ano, nós organizamos um grande evento para que os estudantes mostrem aos seus pais, aos familiares e à comunidade em geral um pouco daquilo que vêm aprendendo nas unidades de ensino,” salientou.

LEIA MAIS: Apucarana conquista ouro no voleibol masculino e feminino dos JAVI's

continua após publicidade .

Aproximadamente 800 estudantes participaram da edição deste ano do espetáculo circense, que abordou o tema A união faz a paz. “Eu estou encantado com a desenvoltura das crianças. Mesmo diante de uma plateia de quase cinco mil pessoas, elas não demonstraram medo e nem timidez. Muito obrigado à equipe pedagógica da Autarquia de Educação, aos diretores e coordenadores escolares, aos professores e servidores pelo compromisso com a formação de cidadãos vencedores para o futuro de Apucarana. Agradeço também às famílias que confiam a educação de seus filhos à nossa rede municipal de ensino,” disse o prefeito Junior da Femac.

O vice-prefeito Paulo Vital destacou os investimentos feitos na educação municipal nos últimos dez anos. “O ex-prefeito Beto Preto e o atual prefeito Junior da Femac fizeram da pasta a prioridade da administração. Graças a isso, as sessenta unidades de ensino da rede passaram por reforma e ampliação, o currículo escolar foi unificado e passou a oferecer as disciplinas de Inglês, Espanhol e Libras (Língua Brasileira de Sinais), o Sistema Maxi de Ensino foi implantado nas escolas e a alimentação servida aos alunos enriquecida com frutas, verduras e legumes fresquinhos, provenientes da agricultura familiar. Eu acredito que tudo isso contribuiu para que Apucarana fosse eleita, no final do ano passado, por um estudo da Band e do Instituto Áquila, como a cidade brasileira que têm a melhor educação pública municipal,” afirmou.

LEIA MAIS: Junior da Femac autoriza compra de mochilas e tênis para os alunos

continua após publicidade .

Na arquibancada do ginásio, os pais e familiares dos estudantes divertiram-se e emocionaram-se com as conquistas de cada participante. “Eu adorei a apresentação das crianças. Elas dançaram lindamente! A festa foi sensacional! Parabéns ao prefeito, à secretária de educação e a todos os professores pela organização do espetáculo,” congratulou Wellington Adriano dos Santos, que é pai dos estudantes Daniel e Rebeca, matriculados na Escola Municipal Professor Durval Pinto.

Prestigiaram ainda o espetáculo circense da rede municipal de educação, a primeira-dama Carmem Lúcia Izquierdo Martins, acompanhada da filha Elisa; os vereadores Rodrigo Lievore (Recife) e Jossuela Pirelli; diversos secretários municipais; as diretoras e coordenadoras dos CMEIs e Escolas; e a equipe pedagógica da Autarquia Municipal de Educação.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News