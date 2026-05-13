Estudantes de Apucarana aprendem leis de trânsito em pista simulada no Centro da Juventude

Estudantes da rede municipal de Apucarana participam de uma atividade prática de educação para o trânsito que busca transformar crianças em multiplicadores de segurança viária. As lições ocorrem em uma pista simulada no Centro da Juventude, equipada com semáforos adaptados e carrinhos educativos. O objetivo da iniciativa é formar cidadãos conscientes e garantir que o aprendizado sobre o respeito às leis de trânsito chegue também aos lares dos alunos.

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Para o prefeito Rodolfo Mota, a segurança nas vias públicas depende diretamente de uma mudança de comportamento que começa na educação. “As crianças acabam levando esse aprendizado para dentro de casa, ajudando pais e familiares a refletirem sobre respeito às leis, segurança e convivência nas ruas da cidade”, salientou o prefeito ao destacar o impacto social do projeto.

A ação é voltada especificamente para alunos dos segundos anos da rede municipal, que vivenciam um ambiente lúdico e interativo. Durante a atividade, os estudantes alternam papéis: enquanto alguns simulam a condução de veículos, outros atuam como pedestres. Segundo o subtenente Almir Antonio de Freitas, secretário municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (SEGTRAN), essa troca de funções permite que as crianças compreendam diferentes perspectivas e responsabilidades no dia a dia urbano. “Isso ajuda os estudantes a compreenderem, desde cedo, a importância da atenção e do respeito às regras de trânsito”, explicou.

Além da prática na pista, o conteúdo educativo abrange o uso obrigatório do cinto de segurança e do capacete, além da importância da faixa de pedestres. O diretor operacional de Trânsito, Felipe Augusto Rosa, reforçou que a prioridade é o entendimento de que “as regras de trânsito existem para proteger a vida”.

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A Escolinha de Trânsito integra a programação do Maio Amarelo em Apucarana, que prevê diversas ações ao longo do mês. O cronograma inclui blitzes orientativas, palestras para turmas de 4º ano, campanhas digitais, simulações reais de acidentes causados por embriaguez ao volante e um passeio ciclístico em parceria com o Colégio São José, agendado para o dia 24 de maio. As atividades mobilizam agentes de trânsito, a Guarda Civil Municipal, forças de segurança e instituições parceiras sob o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.