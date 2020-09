Estudantes da Unespar podem solicitar auxílio para acesso à internet - TNOnline

Continua após publicidade

Estudantes da Unespar que não contam com acesso à rede de internet para realizar as atividades remotas poderão se inscrever no Edital de Auxílio de Inclusão Digital. O Edital visa ofertar pacote de dados para acesso à internet em caráter emergencial, frente à situação de saúde pública relacionada à pandemia da COVID-19.

Para a concessão dos pacotes de dados, a partir das inscrições submetidas ao Edital será criado um cadastro de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da instituição.

A iniciativa é da Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), em parceria com a Pró-Reitoria de Administração e Finanças (Praf), a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Prograd), a Diretoria de Assuntos Estudantis, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e com o Centro de Educação em Direitos Humanos (Cedh)

O Auxílio terá vigência de seis meses e será pago mediante disponibilidade orçamentária e financeira da Unespar. Para participar, além de estar regularmente matriculado, o estudante deverá estar cursando, pelo menos, uma disciplina no ano/semestre 2020/2 e possuir acesso à tecnologia 3G/4G ou superior (por meio de celular Smartphone, tablet ou similar) para acesso à internet nas atividades acadêmicas não presenciais.

INSCRIÇÕES - A inscrição para o cadastro será on-line, de responsabilidade do estudante, que deverá acessar o formulário de inscrição contido no site www.unespar.edu.br/estudantes, clicando no banner do “Auxílio Emergencial de Inclusão Digital – Pacote de dados para acesso à internet”, preencher todas as informações solicitadas e anexar a documentação comprobatória.

A Declaração de Matrícula, obrigatória para inscrição, pode ser emitida em formato (.pdf) por meio do SIGES, clicando, no menu superior, em Solicitação de Serviço > Abrir nova solicitação > em Serviço, selecionar: DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA DIGITAL (COM QR CODE). Os estudantes de pós-graduação deverão providenciar declaração junto ao respectivo programa.

A classificação das inscrições será feita por comissão constituída por representantes dos campi da Unespar. A partir de 10 de agosto, semanalmente ou por período estipulado pela comissão, serão publicados, no portal da Unespar e do Estudante, os editais com resultados de estudantes que se inscreveram e estão aptos a receber o benefício.