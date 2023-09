Estudantes da rede municipal recebem kits de higiene bucal

A Prefeitura de Apucarana cuida com muito carinho do sorriso dos estudantes da rede municipal de educação. Por meio do Programa Saúde na Escola, desenvolvido em parceria pela Autarquia de Educação e a Autarquia de Saúde, as crianças aprendem a escovar corretamente os dentes e fazem bochechos semanais com flúor. Aquelas que necessitam corrigir a dentição também são atendidas gratuitamente no Centro de Especialidades Odontológicas.



continua após publicidade

E na manhã desta sexta-feira (22/9), o trabalho da administração municipal ganhou um reforço. O Lions Club de Apucarana Centro repassou 411 kits de higiene bucal, contendo uma escova e uma pasta de dentes, aos estudantes da Escola Municipal Mateus Leme, na Vila Operária II.

“Meus sinceros agradecimentos à diretoria do Lions pela realização desta ação. A Prefeitura de Apucarana já desenvolve um grande esforço de conscientização sobre a importância da saúde bucal nos seus 34 CMEIS e 36 Escolas. Para que vocês tenham ideia, desde que foi implantado em 2020, o nosso programa já contemplou 562 alunos com a instalação gratuita de aparelhos ortodônticos. Eu fico muito feliz em saber que outras instituições também estão preocupadas com o bem-estar e a qualidade de vida das nossas crianças", disse o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Encontro reúne alunos surdos e intérpretes de Libras da região

“Entre os seis e os dez anos, o ser humano passa pela fase de troca dos dentes provisórios pelos permanentes. Então, aprender a fazer a higiene bucal de forma correta é essencial para que os meninos e meninas mantenham uma dentição forte e saudável por toda a vida. Esse é um dos objetivos do nosso Programa Saúde na Escola. E parcerias como a do Lions Club são sempre muito bem-vindas", acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

A entrega dos kits na Escola Mateus Leme foi feita por dois membros do Lions Club de Apucarana Centro, Paulo Yoshi e André Oliveira. “Como dentista, eu costumo orientar que as crianças façam a higiene bucal pelo menos três vezes por dia e não esperem mais que três minutos após a refeição para começar a escovar os dentes. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse kit", falou Paulo Yoshi.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, e o diretor-presidente do Idepplan, Ivanildo da Silva, também acompanharam o ato.

Siga o TNOnline no Google News