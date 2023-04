Estudantes da rede municipal recebem caixas de bombons

Da Redação

O prefeito Junior da Femac acompanhou a ação no CMEI Josa Ribeiro

A Páscoa é uma data comemorativa muito aguardada pelas crianças, tempo de celebrar a vida e de comer guloseimas. Nesta quinta-feira (6/4), dando sequência à tradição, a Prefeitura de Apucarana distribuiu caixas de bombons aos mais de doze mil alunos da rede municipal de educação. O prefeito Junior da Femac, a secretária Marli Fernandes e os vereadores Mário Felippe, Tiago Cordeiro e Mauro Bertoli acompanharam a ação no CMEI Josa Ribeiro (Vila Martins) e na Escola João Batista (Vila Vitória Régia).

O prefeito Junior da Femac afirmou que o chocolate simboliza a renovação do seu compromisso com a educação. “Essa é a maneira singela que encontramos de dizer às famílias que estamos empenhados em cuidar das crianças e oferecer a elas a melhor formação possível. Afinal, os meninos e meninas que estão sentados hoje nos bancos escolares serão responsáveis pelo nosso município no futuro,” afirmou.

Os estudantes que têm restrições alimentares não ficaram de fora das comemorações. “Assim como nos anos anteriores, nós asseguramos produtos diferenciados para eles. Tudo da melhor qualidade,” acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

A Autarquia Municipal de Educação comprou 480 barras de chocolate sem leite para as crianças intolerantes à lactose, alérgicas à proteína do leite ou alérgicas ao glúten, 60 barras de chocolate sem açúcar e albumina para os alunos diabéticos e alérgicos ao ovo, 50 barras de alfarroba para os estudantes com alergia ao cacau e a corantes, e 5 unidades de ovinhos específicos para as crianças com fenilcetonúria.

Além da distribuição dos chocolates, os centros infantis e escolas municipais também promoveram diversas atividades lúdicas durante a semana. “O objetivo foi que os pequenos pudessem aprender sobre o verdadeiro significado da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, por meio de teatros, gincanas, contação de histórias, confecção de cartazes e apresentações musicais,” detalhou a secretária de educação.

O montante investido pela administração municipal na compra dos chocolates somou R$ 134.659,00.

“Eu aproveito para desejar uma feliz Páscoa a todos. Que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe as famílias apucaranenses com muito amor, saúde, paz, harmonia e prosperidade,” disse o prefeito.

Acompanharam também a entrega dos chocolates no CMEI Josa Ribeiro e na Escola João Batista, os secretários municipais Edson Estrope (Indústria e Comércio), Laércio de Moraes (Governo), Jossuela Pirelli (Assistência Social), José Marcelino da Silva (Esporte), Nikolai Cernescu Jr. (Gestão Pública), Denise Canesin (Mulher e Assuntos da Família), Maurício Borges (Comunicação), Gerson Canuto (Agricultura), Gentil Pereira (Meio Ambiente), Sueli Pereira (Fazenda), Ivanildo da Silva (Assuntos Estratégicos), o procurador jurídico do município, Rubens de França, o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Saúde, Emídio Bachiega, o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Serviços Funerários, José Airton Deco de Araújo, o gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz, e diversos superintendentes e diretores municipais.

