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Estudantes da rede municipal de Apucarana entram em férias escolares nesta quarta-feira

Prefeitura manterá dois CMEIs de plantão para atender famílias previamente inscritas durante o período de recesso

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 09:01:43 Editado em 07.07.2026, 09:05:42
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Estudantes da rede municipal de Apucarana entram em férias escolares nesta quarta-feira
Autor As férias escolares se estenderão de 8 a 24 de julho - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

Os estudantes da rede municipal de ensino entram em férias escolares nesta quarta-feira (08/07). Para garantir apoio às famílias que trabalham e necessitam do serviço durante o período de recesso, a Prefeitura de Apucarana manterá em funcionamento dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). O atendimento foi organizado mediante inscrição prévia dos responsáveis.

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A diretora-presidente da Autarquia Municipal de Educação (AME), Ana Paula do Carmo Donato, destaca que o atendimento de plantão faz parte do planejamento da administração municipal para oferecer tranquilidade às famílias. “O serviço foi organizado antecipadamente, mediante inscrição prévia dos responsáveis, permitindo que o município atendesse quem realmente necessita durante o período de férias”, afirma.

As unidades que permanecerão abertas são o CMEI Professora Marisa Beltoni Felipe, localizado na Rua Grande Alexandre, nº 442, na Vila Nova, e o CMEI Irmã Dulce, situado na Rua José Cardoso Sobrinho, nº 364, no Parque Biguaçu.

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De acordo com o superintendente pedagógico da AME, Pablo Costa e Silva, o período de inscrições foi aberto cerca de 45 dias antes do início das férias, possibilitando o planejamento do atendimento. “Com isso, a equipe da Educação conseguiu dimensionar as vagas, organizar as turmas e estruturar o funcionamento das unidades de plantão”, explica. Os demais CMEIs e escolas municipais permanecerão fechados durante o recesso.

As férias escolares se estenderão de 8 a 24 de julho. Durante o recesso, nos dias 23 e 24 de julho, os professores participarão de uma formação pedagógica com o tema “Motivação e propósito do educador”, no Clube Água Azul. As aulas da rede municipal retornarão no dia 27 de julho (segunda-feira).

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Apoio às Famílias Centro Municipal de Educação Infantil férias escolares formação pedagógica inscrição prévia planejamento educacional
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