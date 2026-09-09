Estudantes da rede municipal de Apucarana conquistam nove prêmios no Concurso Agrinho 2026
Premiação na categoria Redação reconhece o incentivo à leitura e o empenho pedagógico nas escolas da cidade
Estudantes da rede municipal de ensino de Apucarana conquistaram nove premiações na etapa regional do Concurso Agrinho 2026, na categoria Redação. Como reconhecimento pelo desempenho na competição educacional, os alunos e seus respectivos professores orientadores serão contemplados com smartphones. O resultado posicionou os estudantes apucaranenses entre os principais destaques da Regional de Londrina, área à qual o município pertence dentro da estrutura do programa.
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A edição de 2026 do concurso teve como tema “Agro forte, futuro sustentável: equilíbrio entre produção e meio ambiente”, voltado a alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I de escolas públicas de todo o Paraná. A participação exigiu um processo rigoroso de seleção interna em cada instituição de ensino, em que cada turma pôde enviar apenas um texto manuscrito para representar a classe. As redações foram avaliadas com base em critérios como relevância temática, originalidade, clareza e estrutura narrativa, respeitando limites específicos de linhas e formatos exigidos pelo regulamento.
O prefeito Rodolfo Mota celebrou a conquista e relacionou o desempenho no concurso aos indicadores do município, lembrando que a cidade alcançou nota 7,4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e ficou em primeiro lugar entre os municípios paranaenses de médio porte. Na mesma linha, a secretária municipal de Educação, Ana Paula do Carmo Donato, atribuiu os prêmios ao empenho diário do corpo docente e à parceria entre escolas e famílias. O superintendente pedagógico da Autarquia Municipal de Educação (AME), Pablo Costa e Silva, reforçou que a preparação cuidadosa dos estudantes evidencia a força dos projetos de incentivo à escrita na rede pública.
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Promovido pelo Sistema FAEP em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (SENAR-PR), o Concurso Agrinho conta com o apoio do Governo do Estado e das secretarias municipais de Educação, promovendo anualmente a reflexão sobre cidadania, sustentabilidade e meio ambiente nas salas de aula.