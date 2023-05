Estudantes da Rede Municipal aprendem a construir e lançar foguetes

Da Redação

Os estudantes da Rede Municipal de Educação de Apucarana, no Norte do Paraná, estão participando de uma experiência diferente e aprendendo na prática alguns conceitos de física. Desde a última sexta-feira (28/4), eles estão realizando a construção e o lançamento de foguetes, com o apoio dos próprios professores e de acadêmicos do projeto de extensão Clubinho de Ciências, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A atividade faz parte da 17ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e a Agência Espacial Brasileira (AEB).

A secretária de educação, Marli Fernandes, destaca que os estudantes participam sistematicamente da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) desde 2014. “Além disso, neste ano, nós estamos incentivando as escolas a inscreverem seus alunos também na Mostra Brasileira de Foguetes, por entendermos que as duas competições difundem conhecimentos essenciais de forma lúdica e cooperativa,” explicou.

“Os nossos estudantes vêm conquistando muitas medalhas nas últimas edições da OBA. No ano passado, por exemplo, foram 547 de ouro, 198 de prata e 167 de bronze, totalizando 912 prêmios. Eu tenho certeza de que eles também alcançarão excelentes resultados na MOBFOG. Mas é importante dizer que o conhecimento adquirido por meio dessas olimpíadas é o nosso principal objetivo. Afinal, isso tem valor muito superior a qualquer medalha,” acrescentou o prefeito Junior da Femac.

Aproximadamente 4,2 mil estudantes, das turmas de 3º ao 5º ano, estão participando da jornada de construção e lançamento de foguetes. Conforme o regulamento da MOBFOG, no nível 1 (3º ano), os estudantes devem construir seus foguetes com canudos de refrigerante. Já no nível 2 (4º e 5º ano), a peça será fabricada a partir de um canudo de papel enrolado ao redor de um cano de PVC de 20 mm de diâmetro e 40 cm de comprimento. Nos dois níveis, o lançamento se dará obliquamente por simples impulso.

"Eu agradeço ao diretor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), professor Marcelo Ferreira da Silva, pela parceria mantida com a Autarquia Municipal de Educação de Apucarana. Muito obrigada também aos professores Enio Stanzani, José Bento Stuart, Angélica Rivelin e Sabrina Klein, do projeto de extensão Clubinho de Ciências, por estarem auxiliando nossos professores e estudantes nesta jornada de construção e lançamento de foguetes,” disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

Participam ainda do projeto de extensão Clubinho de Ciências da UTFPR, os acadêmicos Gilberto Bernardino de Faria Junior, Anna Caroline Correia dos Santos, Samuel Almeida Felix Pereira, Vitória Pereira do Nascimento Costa da Silva, Thainara Larissa dos Santos, Rafael Alexandre dos Santos Felizardo, Amanda Firmino Laras, Guilherme Bueno Sales e Nayara Faustin Nunes.

