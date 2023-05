Estudantes conhecem o funcionamento da justiça em visita ao Fórum

Desde a última segunda-feira (22/5), os estudantes das turmas de 5º Ano, das 36 escolas municipais de Apucarana, estão conhecendo as instalações e o funcionamento do Fórum Desembargador Clotário Portugal. A atividade faz parte do projeto Justiça e Cidadania também se aprendem na Escola, desenvolvido em parceria pela Autarquia de Educação e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Conforme a secretária de educação Marli Fernandes, o projeto é realizado em quatro etapas. “Primeiramente, os professores trabalham os conteúdos da Cartilha da Justiça, enviada pelo TJ-PR, com suas turmas. O material usa uma linguagem simples e clara, por meio de histórias em quadrinhos, para explicar às crianças sobre o trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Polícias Militar e Civil, dos Advogados, entre outras instituições. Já na segunda etapa, os estudantes visitam o fórum, conhecem os juízes, os promotores e o Tribunal do Júri e ainda assistem a uma palestra com o tema Justiça e Cidadania. Na sequência, cada aluno deve escrever um relatório e um comentário pessoal sobre aquilo que aprenderam. Os três melhores relatórios de cada escola serão, então, encaminhados ao juiz coordenador do programa. Na última etapa, o juiz selecionará os melhores relatórios da rede municipal de educação, que serão premiados em cerimônia específica,” detalhou.

O prefeito Junior da Femac agradeceu a parceria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio da Comarca de Apucarana. “Este projeto é maravilhoso, pois proporciona que os nossos estudantes reflitam sobre temas essenciais, como ética, justiça, cidadania e os direitos e deveres das pessoas na sociedade. Muito obrigado, de maneira especial, à juíza Dra. Carolline de Castro Carrijo, que tem acolhido com atenção e carinho às nossas crianças,” disse.

Ao todo, 1379 estudantes, de cinquenta turmas do 5º Ano do Ensino Fundamental, devem passar pelo Fórum Desembargador Clotário Portugal até a próxima segunda-feira (29/5).

