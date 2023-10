Estudantes apucaranenses participam do Festival Paralímpico do Paraná

Atletismo com cadeira de rodas foi uma das modalidades do evento

Um grupo de estudantes da rede municipal de Apucarana, matriculados em classes especiais, participou da primeira etapa do Festival Paralímpico das Regionais do Paraná. O evento aconteceu, na última semana (11/10), no Complexo Esportivo Alcídio Beltrami, em Jardim Alegre, com competições nas modalidades de golf-7, tênis de mesa, atletismo, atletismo com cadeira de rodas e bocha.



O Festival Paralímpico é um projeto piloto do Governo do Estado. Em 2023, a competição será realizada em cinco etapas, sendo as duas próximas em Ponta Grossa e Campo Mourão. De acordo com a aceitação, o festival pode entrar para o calendário oficial de jogos da Secretaria do Esporte do Paraná.

O prefeito Junior da Femac frisou que as crianças são prioridade na atual gestão. “Nós buscamos oferecer as melhores ferramentas e oportunidades para que elas possam superar suas dificuldades e desenvolver ao máximo as suas potencialidades. Por isso, neste ano, nós estamos introduzindo a modalidade esportiva do golf-7 nas aulas de educação física nas escolas municipais de Apucarana, para os alunos das classes especiais. Além disso, nós sempre incentivamos a participação deles em eventos como esse festival, para que eles tenham a chance de conhecer outras modalidades,” disse.

“Os nossos estudantes se divertiram muito durante o festival. Eles ficaram entusiasmados com todas as provas, mas principalmente com o atletismo em cadeira de rodas. Em relação ao golf-7, cujo ensino está sendo introduzido na rede municipal de educação, essa modalidade é uma variação do golf tradicional, adaptado para pessoas com necessidades especiais na área de Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD) e Deficiência Intelectual,” acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

