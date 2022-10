Estudantes apucaranenses conquistam 912 medalhas em olimpíada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Junior da Femac recebeu o resultado com entusiasmo

Apucarana destacou-se novamente na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, promovida pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Na edição deste ano, os alunos da rede municipal de educação conquistaram 912 medalhas, sendo 547 de ouro, 198 de prata e 167 de bronze.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac recebeu o resultado com entusiasmo. “Mais do que ensinar conteúdos obrigatórios, eu acredito que a escola tem o dever de estimular as crianças a se interessarem pela pesquisa e pela ciência. Neste sentido, os nossos professores têm conseguido aproveitar, de maneira muito inteligente, o fascínio que os corpos celestes exercem sobre os pequenos para despertar neles uma vontade sincera de saber e entender o mundo. Parabéns a todos pelo excelente trabalho realizado”, disse.

As provas da 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica foram aplicadas no dia 20 de maio de 2022. Nesta edição, o concurso envolveu 1.181.517 estudantes, de escolas públicas e privadas do Brasil e do exterior. Aproximadamente 4.140 alunos da rede municipal de Apucarana, das turmas do 3º ao 5º ano, participaram do teste de conhecimentos.

continua após publicidade .

A secretária de educação, Marli Fernandes, destacou as notas necessárias para o recebimento de medalhas. “Os alunos inscritos no nível 1 do concurso, referente ao 3º ano do ensino fundamental, precisaram alcançar média de 8,4 para assegurar a medalha de bronze, 8,6 para prata e 9,2 para ouro. Já no nível 2, os estudantes do 4º e do 5º ano tiveram que atingir nota 9,0 para garantir a medalha de bronze, 9,2 para prata e 9,6 para ouro. De maneira geral, foi uma prova que exigiu bastante dos alunos,” afirmou.

Além da premiação na OBA, quatro estudantes Escola Municipal Fernando José Acosta também conquistaram medalhas de bronze na 16ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), promovida pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). “As crianças construíram seus foguetes a partir de canudos de refrigerante, fizeram o lançamento deles e mediram o alcance de cada um. Com isso, puderam aprender sobre ângulos e a propulsão do ar. A atividade foi muito divertida,” explicou a secretária Marli Fernandes.

A cerimônia de entrega das medalhas da 25º Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da 16ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) está marcada para o dia 22 de novembro, no Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão).





Siga o TNOnline no Google News