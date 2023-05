Estudantes apresentam sarau de poesias no Cine Teatro Fênix

A Autarquia de Educação realizou, na noite dessa segunda-feira (29/5), no Cine Teatro Fênix, o VIII Sarau de Poesias das Escolas Municipais de Apucarana. Trinta e seis estudantes subiram ao palco e apresentaram versos, de autoria própria, aos seus pais, amigos e familiares. Na ocasião, a secretária Marli Fernandes também apresentou, ao prefeito Junior da Femac e à comunidade, o livro, organizado pela AME, com a coletânea de poemas escritos pelas crianças na edição do ano passado do projeto.

O prefeito Junior da Femac afirma que o objetivo da administração municipal é propiciar condições para que as crianças apucaranenses desenvolvam o interesse e o hábito da leitura. “Por isso, há alguns anos, nós equipamos todas as salas das nossas escolas com estantes de livros. Desta forma, as obras literárias ficam sempre ao alcance das mãos dos estudantes, que podem folheá-las durante as aulas e o recreio e até levá-las para ler em casa. Os CMEIs também foram contemplados com um acervo composto por livros de banho e de pano, próprios para os bebês", explicou.

O Sarau de Poesias é o ponto alto do projeto O prazer da leitura mais perto de você. “No começo do ano letivo, os professores apresentaram as principais características da linguagem poética às suas turmas, como a importância da rima e da métrica e a distribuição dos versos em estrofes. Os estudantes também puderam conhecer as obras de diversos autores, por exemplo, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles, Cora Coralina e Ruth Rocha. Na sequência, as escolas solicitaram que os estudantes produzissem poemas próprios e organizaram recitais internos. O texto eleito pelos professores e a equipe pedagógica como o melhor da unidade de ensino foi repetido ontem no palco do Cine Teatro Fênix", detalhou a secretária Marli Fernandes.

Além de recitarem seus poemas, alguns alunos também os interpretaram na Língua Brasileira de Sinais (Libras) – disciplina implantada no currículo escolar desde o ano passado – e tornaram o sarau ainda mais bonito e inclusivo.

O chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva, prestigiou o evento e mostrou-se encantado com a desenvoltura dos estudantes no palco. “As crianças deram um show! A festa foi brilhante! A educação municipal de Apucarana é exemplo para o Paraná e o Brasil”, parabenizou.

A Autarquia de Educação aproveitou o momento para presentear os trinta e seis estudantes, que representaram suas escolas no sarau de 2022, com exemplares do livro Coletânea de Poesias. “Os textos apresentados hoje também serão reunidos e darão origem à segunda edição do livro", adiantou a secretária Marli Fernandes.

Também estiveram presentes no Cine Teatro Fênix, os secretários municipais Gerson Canuto (Agricultura), Tom Barros (Esportes) e Jossuela Pirelli (Assistência Social).

