Estudantes aprendem sobre o respeito no trânsito, em Apucarana

As crianças aprenderam sobre a importância do respeito

Criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, a campanha Maio Amarelo busca conscientizar a população brasileira sobre a importância do respeito à sinalização e aos limites de velocidade para a redução dos acidentes e mortes no trânsito. Parte das ações desenvolvidas ao longo do mês, a Autarquia Municipal de Educação e a Guarda Civil Municipal levaram aulas de segurança no trânsito para as 36 Escolas Municipais de Apucarana.

continua após publicidade

A secretária Marli Fernandes explicou que o projeto Educação e Cidadania para o Trânsito faz parte do currículo da rede municipal de ensino e é desenvolvido, durante todo o ano letivo, com as turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano), beneficiando aproximadamente dez mil estudantes. “Por meio de atividades lúdicas e com apoio de uma cartilha desenvolvida pela nossa equipe pedagógica, os professores trabalham conteúdos importantes junto às crianças, por exemplo, a sinalização do trânsito, o uso correto do capacete e do cinto de segurança e a travessia pela faixa de pedestres,” disse.

“Durante os meses de abril e maio, agentes da nossa corporação também percorreram as escolas municipais e ministraram aulas de educação para o trânsito às turmas do 4º ano do Ensino Fundamental. A última palestra ocorreu na manhã de ontem (29/5) na Escola Municipal Professor Bento Fernandes Dias, no Jardim Malibu”, acrescentou o comandante da Guarda Civil Municipal, Reinaldo Donizete de Andrade.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Uso de celular ao volante rende quatro multas por dia em Arapongas

“Mas o projeto ainda não terminou. Após assistirem às aulas, com os agentes da Guarda Civil Municipal, os estudantes do 4º ano serão convidados a produzirem textos relatando um pouco daquilo que aprenderam no projeto. A melhor redação de cada escola será premiada durante a Semana Nacional do Trânsito, em setembro”, adiantou a secretária Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac parabenizou as equipes da Autarquia Municipal de Educação e da Guarda Civil Municipal pelo desenvolvimento do projeto Educação e Cidadania para o Trânsito nas escolas. “A construção de um trânsito mais seguro depende da formação que oferecemos às nossas crianças. Afinal, elas serão os motociclistas e motoristas daqui a alguns anos. Hoje, elas já transitam nas ruas como pedestres, ciclistas e passageiras. Além disso, os estudantes desempenham um papel fundamental quando compartilham os conhecimentos aprendidos com seus pais, irmãos, tios e avós,” afirmou.

Em 2023, a campanha Maio Amarelo abordou o tema “No trânsito, escolha a vida!”

Siga o TNOnline no Google News