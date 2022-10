Estudantes aprendem robótica na rede municipal de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Autarquia de Educação e o Serviço Social da Indústria (SESI) firmaram uma parceria com o objetivo de promover oficinas de robótica aos estudantes da rede municipal de Apucarana. A aula inaugural do projeto aconteceu na tarde desta terça-feira (11/10) na Escola Fábio Henrique da Silva, situada no Jardim Marissol.

continua após publicidade .

“O mundo vem passando por transformações rápidas. Atualmente, a tecnologia está presente em praticamente todas as áreas, desde a agricultura, o entretenimento, a manufatura e até o esporte. Dependemos da tecnologia para trabalhar, para nos comunicar, para fazer transações financeiras, para viver. Neste sentido, o ensino de robótica é fundamental para prepararmos as crianças para o futuro,” disse o prefeito Junior da Femac.

- LEIA MAIS: Alunos do Colégio Platão realizam 'Feira de Ciências'; veja como foi

continua após publicidade .

A secretária de educação, Marli Fernandes, acrescentou que as oficinas de robótica serão ministradas por professores do Colégio SESI aos estudantes das turmas de 5º ano, das 36 escolas municipais de Apucarana. “Por meio da robótica, as crianças aprenderão outros conceitos importantes como, por exemplo, a matemática e o raciocínio lógico, além de desenvolverem a criatividade e o trabalho coletivo,” afirmou.

A Autarquia Municipal de Educação está com processo licitatório em andamento para a aquisição de kits robótica para as unidades de ensino da sua rede. “Assim que conseguirmos finalizar a compra dos equipamentos, nós iremos expandir as aulas para as demais turmas,” adiantou a secretária Marli Fernandes.

FacebookTwitterWhatsapp

Siga o TNOnline no Google News