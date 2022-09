Estudantes aprendem a preservar o meio ambiente plantando árvores

Da Redação

Os alunos plantaram uma muda de Ipê Roxo e outra de Quaresmeira e aprenderam a produzir mudas de árvores em tubetes

Duas importantes datas relacionadas ao meio ambiente foram celebradas na última semana: o Dia da Árvore, no dia 21 de setembro, e o Equinócio da Primavera, em 22 de setembro. Para comemorá-las e refletir sobre a importância da natureza, os estudantes da Escola Municipal Albino Biacchi, no Jardim Trabalhista, em Apucarana, plantaram uma muda de Ipê Roxo e outra de Quaresmeira e aprenderam a produzir mudas de árvores em tubetes.

A atividade foi desenvolvida na última sexta-feira (23), em uma parceria da Autarquia Municipal de Educação e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A secretária da Educação, Marli Fernandes, destacou que a educação ambiental faz parte do currículo da Rede Municipal de Apucarana, construído em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular do Paraná (RCPR).

Nós desenvolvemos o projeto Sementes do Futuro em todas as turmas dos centros infantis (CMEIS) e escolas. Por meio dele, os estudantes aprendem a cultivar hortas e jardins, a reciclar o lixo, a utilizar a água de maneira racional, a manter uma alimentação saudável, a combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, entre outros conteúdos que eles levarão consigo por toda a vida - Marli Fernandes, Secretária da Educação de Apucarana - Marli Fernandes, Secretária da Educação de Apucarana

“A sobrevivência da humanidade depende da preservação do meio ambiente. Além de ser importante para a segurança alimentar e hídrica, a natureza nos fornece recursos medicinais e regula a qualidade do ar que respiramos. Neste sentido, ensinar as crianças a valorizar e usufruir dos recursos naturais de maneira responsável é essencial para garantirmos a qualidade de vida das futuras gerações", afirmou o prefeito. O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, enfatizou a importância de conscientizar as crianças sobre o meio ambiente afirmou o prefeito.

Na última sexta-feira (23), o secretário de Meio Ambiente, Gentil Pereira, a bióloga, Carolina de Cássia Cainelli Oliveira, a engenheira florestal, Bárbara de Paula Vasconcellos Dias, e a engenheira agrônoma, Patrícia dos Santos, estiveram na Escola Municipal Albino Biacchi e ministraram a atividade de plantio de mudas aos alunos da sala de recursos, do 1º e do 2º ano do Ensino Fundamental.

