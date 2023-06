Estudantes aprendem a importância da conservação das matas ciliares

No último dia 26 de maio, os estudantes da turma de 4º Ano da Escola Municipal do Campo Professor Wilson de Azevedo tiveram uma experiência diferente. Eles visitaram uma mina d’água no Distrito de Caixa de São Pedro e plantaram mudas de árvores nativas na mata ciliar. A ação faz parte do projeto de educação ambiental Sementes do Futuro, desenvolvido nas sessenta unidades de ensino da rede municipal de Apucarana desde 2015.

“A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que norteia os currículos dos estados e municípios, assegura o direito das crianças e jovens à educação ambiental. Em Apucarana, por meio do projeto Sementes do Futuro, os estudantes aprendem a separar o lixo reciclável do orgânico, a prevenir a transmissão de doenças como a dengue, a utilizar racionalmente os recursos hídricos, a cultivar hortas e jardins, a fazer compostagem, entre outros conteúdos. As atividades são ministradas de forma interdisciplinar e progressiva, envolvendo todos os meninos e meninas, desde a Educação Infantil até o 5º Ano do Ensino Fundamental", explicou a secretária de educação Marli Fernandes.

Antes de visitarem a mina d’água do distrito, os estudantes da Escola Municipal do Campo Professor Wilson de Azevedo assistiram a uma palestra sobre a importância das matas ciliares para a proteção dos rios e lagos. A aula foi ministrada pela equipe pedagógica da área de ciências da Autarquia Municipal de Educação.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente doou as mudas de árvores nativas utilizadas pelos estudantes na ação. Entre as espécies plantadas, havia ipê-roxo, manacá-da-serra, quaresmeira, ingá, jangadeiro e araçá.

“A maioria dos estudantes da Escola Professor Wilson de Azevedo mora na zona rural. A escolha desta turma para participar da atividade foi muito bem pensada, pois as crianças certamente vão compartilhar os conhecimentos que aprenderam com os seus pais e familiares, levando a conscientização para um número muito maior de pessoas. A mata ciliar é a floresta nativa que fica à margem dos rios, igarapés, lagos e olhos d’água. A preservação desta cobertura vegetal por parte dos produtores rurais é essencial para manter a qualidade da água e diminuir a erosão do solo. Além disso, as matas ciliares servem de corredores para o deslocamento dos animais silvestres”, acrescentou o prefeito Junior da Femac.

