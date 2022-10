Estudante sofre acidente de moto na BR-369 em Apucarana

Da Redação

Acidente ocorreu por volta das 19 horas desta quinta-feira (20) em Apucarana

Um motociclista, de 21 anos, ficou ferido após sofrer um acidente de moto na noite desta quinta-feira (20), na BR-369, em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 19 horas, em trecho próximo ao 'Bonezão'. O acidente foi presenciado por um motorista que trafegava pela rodovia e quase atropelou o motociclista.

O professor Alessandro Garbelim, de 49 anos, dirigia sentido Apucarana quando viu o rapaz perder o controle da moto, em um trecho de curva, próximo ao monumento Bonezão.

O jovem perdeu o controle da direção, bateu em uma placa, passou por cima do canteiro e foi arremessado na pista contrária, caindo bem em frente do veículo de Garbelim. Por sorte, o professor estava em baixa velocidade e conseguiu frear a tempo de evitar o atropelamento.

Estava vindo de Arapongas sentido Jandaia do Sul. Ele caiu na minha frente e eu consegui parar antes da moto. Graças a Deus não houve atropelamento. Ele está com algumas fraturas mas vai dar tudo certo" - , - ,

O motociclista é estudante do curso de Direito da Facnopar e seguia para a aula quando o acidente aconteceu. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital da Providência com suspeita de fratura na perna. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e deve apurar as circunstâncias do acidente.

