Estudante é atropelado em Apucarana; motociclista fugiu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado

Um adolescente, de 13 anos, foi atropelado em frente ao Colégio Estadual Polivalente de Apucarana, na Rua Rosa Stábile, na região do Jardim Morada do Sol. O acidente aconteceu por volta das 12h50 desta sexta-feira (16). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

continua após publicidade .

O estudante, de acordo com os socorristas, sofreu trauma de face e trauma de clavícula. O Samu encaminhou o jovem para o Hospital da Providência. Testemunhas contaram que o motociclista envolvido no atropelamento fugiu do local, sem prestar socorro à vítima. O condutor ainda não foi identificado.

-LEIA MAIS: Ciclista que morreu atropelado na BR-369 morava em Apucarana

continua após publicidade .

A polícia deve analisar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o motociclista. O jovem, que estuda no período da manhã, estava indo pra casa quando o acidente aconteceu. Denúncias podem ser repassadas no 190 da Polícia Militar (PM) ou (43) 996049816 WhatsApp denúncia da Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News