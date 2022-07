Estudante é atropelado em Apucarana e sofre suspeita de fratura

Da Redação

Um adolescente, de 13 anos, foi atropelado e precisou ser levado para o Hospital da Providência. O acidente aconteceu na Rua José Francisco Ferreira, na região do Bairro 28, ao lado do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, em Apucarana. Os Bombeiros foram chamados por volta das 10h desta quarta-feira (6).

Conforme os socorristas, o garoto sofreu suspeita de fratura no pé, foi imobilizado e levado para o hospital. O estudante estava ao lado do colégio quando o acidente aconteceu.

O motorista do carro parou e prestou socorro à vítima. O garoto estava atravessando a rua com outros amigos quando o acidente aconteceu. "Ao chegar no local o menino estava sentado, o motorista do carro contou que ele ficou com o pé preso no rodado do carro, causando lesão no pé. O pé estava bastante inchado, ele estava com bastante dor e foi levado para o providência para raio-x para comprovar se aconteceu alguma fratura", disse o Sargento Salustiano.

