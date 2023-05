Estudante é apreendida com maconha em colégio de Apucarana

Da Redação

Maconha apreendida no Sumatra

A Polícia Militar (PM), em apoio à Patrulha Escolar, apreendeu uma adolescente, de 16 anos, que estava com uma porção de maconha dentro de um colégio no Jardim Paulista, em Apucarana, no norte do Paraná, nesta quarta-feira (10).

Segundo a polícia, a mãe da própria estudante fez a denúncia. Ela contou que viu a filha usando droga fora da instituição de ensino. A Patrulha Escolar acionou a PM pedindo uma policial feminina para que fosse feita uma revista pessoal.

Na roupa da menina, foi encontrado uma porção de maconha. Diante do flagrante, ela foi apreendida e encaminhada para a delegacia.

Outra ocorrência

Durante patrulhamento pelo Sumatra I, a Polícia Militar apreendeu uma porção de maconha que estava com um homem, na tarde desta quarta-feira (10).

O homem, segundo a polícia, tentou fugir ao ver a viatura, mas acabou sendo abordado. Ele assumiu ser usuário de droga à equipe e informou onde havia descartado o entorpecente, que jogou durante a tentativa de fuga.

O rapaz foi encaminhado ao cartório da PM, para ser lavrado um Termo Circunstanciado de Infração Penal (Tcip), e depois liberado.

