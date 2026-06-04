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Estudante desaparecido em Apucarana é encontrado em Reserva após três dias

Muriel foi localizado no município de Reserva, nos Campos Gerais, e passa bem

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 10:59:38 Editado em 04.06.2026, 10:59:33
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Estudante desaparecido em Apucarana é encontrado em Reserva após três dias
Autor Após o jovem ser localizado, passou a receber orientação e acompanhamento médico - Foto: Arquivo Pessoal

O estudante Joaquim Muriel de Almeida, 22 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (04) após desaparecer desde segunda-feira (01) em Apucarana (PR). Morador do Núcleo Adriano Correia, ele saiu de casa sem celular e sem documentos.

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De acordo com informações da família e de amigos, Muriel foi identificado por moradores no município de Reserva, nos Campos Gerais do Paraná, que entraram em contato com as autoridades locais. Ele é estudante do curso de Engenharia de Software e vinha enfrentando problemas relacionados à depressão. Após o jovem ser localizado, passou a receber orientação e acompanhamento médico.

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O caso mobilizou moradores de Apucarana e região, que se uniram via redes sociais para auxiliar nas buscas.

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Apucarana desaparecimento Joaquim Muriel notícias locais saúde mental
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