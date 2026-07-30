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SOLIDARIEDADE

Estudante de Apucarana realiza vaquinha para adquirir cadeira de rodas motorizada

Comunidade pode contribuir via Pix para a compra do equipamento essencial de locomoção; saiba como ajudar.

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 10:34:00 Editado em 30.07.2026, 18:22:38
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Estudante de Apucarana realiza vaquinha para adquirir cadeira de rodas motorizada
Autor Foto: Arquivo TN

Uma mobilização solidária em Apucarana busca arrecadar recursos para a compra de uma cadeira de rodas motorizada para o estudante Fábio Henrique de Souza, de 29 anos. Intitulada "Qualidade de Vida ao Fábio", a campanha pede o apoio da comunidade local para financiar o equipamento, com o objetivo de proporcionar maior mobilidade, independência e dignidade às atividades diárias do jovem.

- LEIA MAIS: Acessibilidade ainda é desafio para cadeirantes em Apucarana

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Segundo os organizadores da ação, o uso da cadeira motorizada trará um ganho expressivo na autonomia de Fábio, facilitando sua rotina de estudos e locomoção pela cidade, além de incentivar sua inclusão social. A expectativa é reunir o valor necessário até o dia 13 de agosto de 2026, data limite estipulada para o encerramento da arrecadação.

Fábio conta que, embora a Adefiap (Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana) doe cadeiras de rodas motorizadas, está em busca de um modelo que atenda melhor às suas necessidades. Por isso, decidiu criar a vaquinha. Em busca de mais autonomia na locomoção, ele optou por uma cadeira que a associação não fornece. “A Adefiap fornece, mas, se for possível, com a ajuda de todos que puderem, eu gostaria de ter uma cadeira que me trouxesse mais conforto e mais segurança”, explicou.

As doações de qualquer valor podem ser transferidas diretamente via Pix. A chave e-mail cadastrada é marli.eliza@terra.com.br, e a chave aleatória é 64bff860-ddea-495c-a3ec-120a34ab8973, ambas registradas em nome da beneficiária Marli Elisa Nascimento Fernandes. Os idealizadores do projeto reforçam que o engajamento da população é fundamental para transformar a realidade do estudante e garantir a compra do equipamento.

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Estudante de Apucarana realiza vaquinha para adquirir cadeira de rodas motorizada
AutorFoto: Divulgação


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