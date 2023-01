Estrutura para aniversário de Apucarana começa a ser montada

Da Redação

Quem passou pelo centro de Apucarana percebeu que já está sendo montada a estrutura para os shows de comemoração ao aniversário da cidade. O município vai completar 79 anos no próximo dia 28 com uma grande programação festiva. Os motoristas precisam ter paciência, pois o trânsito está lento por causa do trabalho realizado na área central.

A Praça Rui Barbosa, no entorno da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, irá concentrar as principais atrações. Na sexta-feira (27), primeiro dia de festa, estão previstos shows locais e regionais, a partir das 20 horas. E, a partir das 22 horas, show com a dupla sertaneja Guilherme e Benuto.

Já no sábado, dia 28, além da apresentação de cantores e bandas locais, acontece, a partir das 22 horas, o show com o cantor Leonardo. As barracas de gastronomia da Feira da Lua, Economia Solidária e da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA) também vão estar na praça com diversas opções de alimentos e bebidas.

Para o público amante da música sertaneja a atração mais esperada é o show do cantor Leonardo e sua banda, que deve atrair milhares de pessoas da cidade e região.

O palco principal da festa está sendo montado junto ao prédio das Casas Pernambucanas e da agência do Banco Itaú. E devido ao seu porte, foi necessário alterar o ponto de largada da Prova Pedestre 28 de Janeiro. Neste ano, a corrida terá a sua largada em frente à agência do Banco Bradesco, na Praça Rui Barbosa. No mesmo local também será armado o pódio de premiação dos atletas.

O prefeito Junior da Femac fez um convite a toda população para participar dos eventos artísticos e esportivos, alusivos ao aniversário de 79 anos de Apucarana. “Estamos preparando tudo com muito zelo para garantir o lazer e a segurança de todas as famílias no entorno da Praça Rui Barbosa”, anuncia Junior da Femac.

Prova 28 de Janeiro ocorre no sábado com recorde de atletas

Com recorde de atletas inscritos, ocorrerá no sábado (28), pelas ruas de Apucarana, a 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que faz parte das comemorações do 79º aniversário do município.

As inscrições foram encerradas neste domingo (22), com a corrida desse ano tendo a presença de 3.524 atletas, superando o número de participantes da temporada 2020, que foi de 3.358 competidores no geral. A 60ª Prova 28 terá a participação de 753 atletas na Vinteoitinha, 1.827 na corrida de 5 Km, 904 na corrida de 10 Km e 40 paratletas.

A Prova Vinteoitinha no próximo sábado terá largada às 15h30. Em seguida, às 19 horas, acontecerá a corrida de 5 Km, enquanto às 20h15, começa a prova de 10 Km.

Na corrida masculina de 10 Km no ano passado o vencedor foi o ugandês Maxwell Rotich, que quebrou o recorde da prova com o tempo de 28’18”, seguido por Justino Pedro da Silva e Gilmar Silvestre Lopes. No feminino, a campeã foi a queniana Vivian Kiplagati, com o tempo de 34’13”. A argentina Marcela Cristina Gomez Cordeiro ficou em segundo lugar e Jenifer do Nascimento foi à terceira colocada.

