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COPA DO MUNDO

Estreia do Brasil contará com telões em bares, festas juninas e ginásios de Apucarana e região

Estabelecimentos esperam movimento de até 40% com a Copa do Mundo

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.06.2026, 06:59:56 Editado em 13.06.2026, 08:07:58
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Estreia do Brasil contará com telões em bares, festas juninas e ginásios de Apucarana e região
Autor Bares estão prontos para os jogos do Brasil na Copa - Foto: divulgação

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo neste sábado (13) contra o Marrocos, às 19 horas, vai movimentar torcedores em bares, festas juninas e também em concentrações públicas organizadas por prefeituras da região. O setor de entretenimento projeta um aumento de até 40% na movimentação por conta da partida.

-LEIA MAIS: Marrocos tem retorno de zagueiro titular para enfrentar o Brasil no Mundial

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No setor de bares e restaurantes de Apucarana, o clima é de grande expectativa. Segundo Pedro Scott, diretor-executivo da Associação Gastronômica de Apucarana (Agastroc), a maioria dos estabelecimentos instalados na Rua Oswaldo Cruz está engajada na Copa do Mundo, oferecendo cardápios especiais, combos promocionais e shows para o período pós-jogo. "Os bares estão levando muito a sério esta oportunidade, a maioria dos nossos associados está com promoções e divulgação intensa. A expectativa é de aumento de movimento e melhora no faturamento", diz.

Um dos sócio-proprietários do Rubão, o empresário Sandro Vieira está animado. Segundo ele, a expectativa é de aumento de movimentação entre 30% e 40%. "A expectativa é muito boa, como em toda Copa do Mundo, que é sinônimo de aumento no movimento", diz, citando que o estabelecimento está no mercado há quase 20 anos em Apucarana.

No Yellowstone Park, haverá venda de ingressos e entrada controlada. A empresária Nathalie Bagatini explica que o local abrirá às 17 horas em todos os dias de jogos do Brasil na fase de grupos. Para a estreia, além da decoração em verde e amarelo e da transmissão em telões, o público contará com a apresentação do grupo de pagode É do Nosso Jeito. Como o espaço comporta 600 pessoas, a organização optou pela venda antecipada de ingressos para garantir mesas e cadeiras para todos os clientes.

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Nathalie antecipou ainda a chegada de nova mobília e a possível estreia de uma cobertura retrátil já para este primeiro confronto. A programação do espaço seguirá nos próximos jogos da primeira fase: no dia 19 haverá um sunset com DJ antes da partida das 21h30, e no dia 24, a animação fica por conta de um show sertanejo com a banda de Dann Nascimento.

O empresário João Paulo de Sousa, proprietário do Monte Carlo Grill, também compartilha desse otimismo e reforça o preparo para receber os torcedores. "A nossa expectativa para a Copa do Mundo é muito grande, muito boa, muito positiva, por sempre movimentar o setor de alimentação, bares, restaurantes. As pessoas procuram os bares para curtir, aproveitar o jogo com os amigos, com a família, em grupos, então a gente espera um aumento de fluxo, um maior consumo de bebidas, de alimentos e também para criar aquela expectativa, aquela emoção diferenciada de decoração temática, telões, uma cerveja gelada, uma risada boa e uma companhia agradável", destaca.


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Estreia do Brasil contará com telões em bares, festas juninas e ginásios de Apucarana e região
AutorBares estão prontos para os jogos do Brasil na Copa - Foto: Divulgação

O calendário da Copa do Mundo coincidiu com as tradicionais festas juninas. Na Comunidade Santo Antônio, localizada no Jardim Menegazzo, a organização instalou um telão para que os fiéis acompanhem a partida contra o Marrocos logo após a missa das 17 horas deste sábado. O evento religioso mantém intactas as suas características originais, oferecendo aos participantes a tradicional fogueira, barracas de comidas típicas e o bingo.

O formato se repete na 13ª Festa do Imaculado Coração de Maria, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. A coordenação transmitirá o jogo do Brasil contra o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, integrando a torcida ao concurso Rei e Rainha 50+ e às apresentações de música ao vivo que marcam a festividade.

Nos municípios da região, as prefeituras também estruturaram espaços para a concentração popular. Em Jardim Alegre, a administração municipal convida a comunidade a se reunir no Ginásio de Esportes Gilberto Tadeu a partir das 18 horas. O ambiente contará com rua pintada e o suporte das barracas da Feira dos Sabores, além da participação do comércio local.

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Já em Ivaiporã, o telão foi estrategicamente montado na praça de alimentação da Exposição Riqueza do Vale da Amuvi, na Praça Yves Guéguen. A iniciativa tem o objetivo de permitir que tanto os visitantes quanto os expositores da feira regional acompanhem a partida sem perder as atrações culturais, os shows e as opções gastronômicas oferecidas no local, promovendo um clima de confraternização e espírito esportivo no município.

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