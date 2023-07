Estreia de Barbie gera 'corrida' nos cinemas de Apucarana e Arapongas

Quem tiver interesse em assistir a estreia do filme "Barbie" precisará correr para garantir um lugar nos cinemas de Apucarana e Arapongas, no Norte do Paraná. O longa-metragem, estrelado por Margot Robbie, começa a ser exibido nesta quinta-feira (20) com a promessa de bilheteria recorde. Novos e velhos fãs querem ver a boneca mais famosa do mundo em sua versão nas telonas.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Saiba qual o cachê de Margot Robbie, estrela do filme "Barbie"

Em Apucarana, o cinema localizado no Shopping Centronorte vem registrando uma grande procura nos últimos dias. Muitas pessoas anteciparam a compra de ingressos para garantir um assento logo nas primeiras sessões. Funcionário da bilheteria, Hudson da Costa de Sales afirma que o movimento deve ser um dos maiores do cinema. Até então, os recordistas de expectadores são os filmes da trilogia Thor e Velozes e Furiosos.

continua após publicidade

“Muitas pessoas compraram antecipadamente para garantir um lugar na estreia ou mesmo nos primeiros dias de exibição”, diz Hudson, salientando que ainda há alguns ingressos disponíveis. São quatro sessões a partir desta quinta-feira, às 15 horas, 17h15, 19 horas e 19h30. O ingresso inteiro custa R$ 30 e a meia-entrada R$ 15 (para estudantes e doadores de sangue, por exemplo).

Em Arapongas, a procura também é grande no cinema instalado na Havan. “A procura é muito grande. As primeiras sessões estão praticamente lotadas, com poucos ingressos”, conta Neuza Arruda. Nesta quinta-feira, na estreia, são quatro horários: 16h, 18h, 20h e 21h. A inteira custa R$ 28, enquanto a meia-entrada R$ 14.

Neuza, no entanto, afirma que ainda é muito cedo para garantir se será uma das maiores bilheterias. A série de filmes Vingadores foi um dos sucessos mais recentes. "Mas dá para dizer desde já que a procura é muito grande e que terá seguramente um grande público", assinala.

continua após publicidade

A expectativa pelo filme se justifica. A produção da Warner Bros promete ser um dos grandes sucessos de bilheteria de 2023 em todo mundo, além da projeção de vendas milionárias de produtos licenciados. Estrelado por Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken) e dirigido por Greta Gerwig, indicada ao Oscar por Lady Bird e Adoráveis Mulheres, o longa conta com roteiro de Noah Baumbach.

Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade. A proposta é apresentar uma fábula sobre a autodescoberta de uma mulher que acabou de nascer em um mundo patriarcal.

Foto por Divulgação/Warner Bros Pictures Filme é estreçado por Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken)





Siga o TNOnline no Google News