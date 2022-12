Estreando no profissional, apucaranense vence luta em evento de MMA

Da Redação

O lutador apucaranense Elton Yamaguti, 28 anos, participou de uma luta internacional neste último sábado (10), pelo MSC Sanda Combat, e venceu o paraguaio Joel Ozuna, 26 anos, em luta realizada em Cambira, no norte do Paraná.

A luta marcou a estreia de Elton pela categoria profissional, no peso de até 62 kg. Ele já havia participado de três lutas no amador, sendo uma também internacional, e vencido todas. O apucaranense ainda vinha se recuperando de uma cirurgia no ombro realizada há três meses atrás.

O treinador Júlio Bigato, da academia Lucas Rota Team, conta que o lutador seguiu toda a cartilha para conquistar a vitória. "Tínhamos feito toda a estratégia para levá-lo ao solo, para ganhar por ponto ou finalização. E foi assim que conseguimos, ele colocou o adversário para baixo, acabou somando pontos e terminou o primeiro round com uma margem larga de pontos. No segundo, colocou para baixo novamente e finalizou no mata-leão", disse o professor.

Elton representou as equipes BGT Jiu Jitsu Army e Clube da Luta. Contra o paraguaio, a luta durou cerca de um minuto e meio. O evento, que foi realizado pela 12ª vez nesse final de semana, contou com outros 10 combates. Convidado novamente, o apucaranense trabalha agora para participar da 13ª edição do torneio, que vai acontecer no dia 18 de março.

