Estrada que liga Vila Reis a Apucarana será urbanizada

Em reunião mantida nesta semana com produtores rurais e o vereador Toninho Garcia, o prefeito Junior da Femac, anunciou sua disposição de promover diversas melhorias na Estrada Biguaçu. Trata-se de uma via rural que liga o distrito de Vila Reis ao contorno sul de Apucarana, na altura da Vila Rural Nova Ucrânia, num trajeto de seis quilômetros.

Conforme revela o prefeito, a proposta foi apresentada pelo vereador Toninho Garcia, com apoio de produtores rurais da região. Entre as melhorias, Junior da Femac anuncia a iluminação do trecho e total recuperação do leito da estrada, com compactação de pedra brita e resíduo de asfalto, além de sinalização.

“A urbanização da estrada irá permitir um trajeto mais curto da Vila Reis a Apucarana, ligando o distrito à localidade do Cruzeirinho, junto a Vila Rural Nova Ucrânia e ao novo viaduto do contorno sul, permitindo acesso rápido à cidade pelo Bairro Igrejinha”, comentou o prefeito Junior da Femac.

O vereador Toninho Garcia, acompanhado dos produtores rurais João Aparecido Michelin e Antônio Requi, disse que a proposta é criar mais uma alternativa de ligação entre o distrito e Apucarana. “Agradecemos a pronta atenção dada pelo prefeito Junior da Femac, que se mostrou sensível às reivindicações da comunidade da Vila Reis e aos produtores rurais da região”, afirmou o vereador. De acordo com o prefeito, as obras devem ser iniciadas em novembro, quando uma patrulha rural da prefeitura concluirá os serviços na região do Bilote.