Estrada Professor André Berezoski ganha iluminação de LED

O prefeito destaca que esta é uma importante via que dá acesso

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Apucarana fez a implantação da rede de energia e de 29 luminárias de LED na Estrada Professor André Berezoski, no Contorno Sul. O serviço foi executado em trecho de cerca de 800 metros, entre a rodovia BR-376 e a região do aterro sanitário.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Câmara de Apucarana devolve mais de R$ 1,6 milhão à prefeitura

O prefeito Junior da Femac destaca que esta é uma importante via que dá acesso, além do aterro sanitário, a chácaras e empresas instaladas nesta região. “É uma via muito movimentada, numa região de chácaras e que registra a circulação de veículos pesados”, pontua Junior da Femac, acrescentando que a estrada também dá acesso à Terra Norte Engenharia Ambiental e ao Cemitério Ucraniano.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



De acordo com o superintendente municipal de Iluminação Pública, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, o serviço abrangeu a colocação dos cabos da rede, braços de luz e luminárias. “Foram colocadas 29 luminárias de LED com a potência de 120 watts, garantindo maior segurança para os moradores e trabalhadores desta região”, frisa Lafayete.

Siga o TNOnline no Google News