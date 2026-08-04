Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
PROJETO APROVADO

Estrada em Apucarana terá novo nome para homenagear a jovem Maria Júlia

Vítima de um AVC no ano passado, a estudante de 16 anos era figura ativa em movimentos religiosos locais

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 11:18:21 Editado em 04.08.2026, 12:14:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline



A Câmara Municipal de Apucarana (PR) aprovou em segundo turno, na noite de segunda-feira (3), o projeto de lei que altera a denominação da atual Estrada Pé de Galinha para Estrada Maria Júlia Weyand Delli Colli. A via é o principal acesso ao novo sítio do Acampamento Filhos de Maria e a mudança atua como uma homenagem póstuma à jovem de 16 anos, que morreu em outubro do ano passado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Vídeo mostra acidente entre dois caminhões em trevo da BR-376 em Apucarana; veja

A sessão ordinária foi marcada por forte emoção e contou com as galerias quase lotadas por membros da comunidade católica, que acompanharam os familiares da adolescente durante a votação. Com o aval do Legislativo, a matéria segue agora para a sanção do Poder Executivo municipal.

Para a mãe de Maria Júlia, Letícia Weyand, a aprovação da lei eterniza a dedicação da filha à comunidade e aos preceitos religiosos. "O acampamento para ela era grandioso demais, porque ali ela conseguia expressar tudo aquilo que ela sentia, de ajudar o próximo", afirmou Letícia. Apesar de ressaltar que a dor da perda é insuprível, ela destacou o sentimento de honra da família: "Ficamos muito honrados dessa homenagem, da grandeza que ela foi para todo mundo. Só tenho a agradecer pelo carinho."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Estrada em Apucarana terá novo nome para homenagear a jovem Maria Júlia
AutorMaria Júlia Weyand faleceu ano passado aos 16 anos - Foto: Arquivo pessoal

O Padre Júnior Fagioli, idealizador da iniciativa, acompanhou a sessão e destacou o legado deixado pela jovem campista, pontuando que o movimento religioso ganhou "um anjo no céu". O sacerdote também celebrou o apoio unânime da população, envolvendo diferentes denominações religiosas, e do poder público na aprovação da lei. "Ela testemunhou e testemunha sempre para cada um de nós que é possível buscarmos a santidade sempre, em todas as circunstâncias de nossa vida", declarou.

Relembre o caso

Maria Julia Weyand Delli Colli faleceu em outubro do ano passado após um período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência. A adolescente havia dado entrada na unidade médica no dia 30 de setembro em decorrência de um AVC hemorrágico. Moradora do Núcleo Habitacional Afonso Alves Camargo, a jovem era uma figura ativa na Paróquia São Francisco Xavier e cursava o ensino técnico em enfermagem no Colégio Cerávolo, em Apucarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Câmara Municipal comunidade homenagem jovem projeto de lei religião
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV