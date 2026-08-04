Estrada em Apucarana terá novo nome para homenagear a jovem Maria Júlia







A Câmara Municipal de Apucarana (PR) aprovou em segundo turno, na noite de segunda-feira (3), o projeto de lei que altera a denominação da atual Estrada Pé de Galinha para Estrada Maria Júlia Weyand Delli Colli. A via é o principal acesso ao novo sítio do Acampamento Filhos de Maria e a mudança atua como uma homenagem póstuma à jovem de 16 anos, que morreu em outubro do ano passado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).



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A sessão ordinária foi marcada por forte emoção e contou com as galerias quase lotadas por membros da comunidade católica, que acompanharam os familiares da adolescente durante a votação. Com o aval do Legislativo, a matéria segue agora para a sanção do Poder Executivo municipal.

Para a mãe de Maria Júlia, Letícia Weyand, a aprovação da lei eterniza a dedicação da filha à comunidade e aos preceitos religiosos. "O acampamento para ela era grandioso demais, porque ali ela conseguia expressar tudo aquilo que ela sentia, de ajudar o próximo", afirmou Letícia. Apesar de ressaltar que a dor da perda é insuprível, ela destacou o sentimento de honra da família: "Ficamos muito honrados dessa homenagem, da grandeza que ela foi para todo mundo. Só tenho a agradecer pelo carinho."

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Maria Júlia Weyand faleceu ano passado aos 16 anos - Foto: Arquivo pessoal Maria Júlia Weyand faleceu ano passado aos 16 anos - Foto: Arquivo pessoal

O Padre Júnior Fagioli, idealizador da iniciativa, acompanhou a sessão e destacou o legado deixado pela jovem campista, pontuando que o movimento religioso ganhou "um anjo no céu". O sacerdote também celebrou o apoio unânime da população, envolvendo diferentes denominações religiosas, e do poder público na aprovação da lei. "Ela testemunhou e testemunha sempre para cada um de nós que é possível buscarmos a santidade sempre, em todas as circunstâncias de nossa vida", declarou.

Relembre o caso

Maria Julia Weyand Delli Colli faleceu em outubro do ano passado após um período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência. A adolescente havia dado entrada na unidade médica no dia 30 de setembro em decorrência de um AVC hemorrágico. Moradora do Núcleo Habitacional Afonso Alves Camargo, a jovem era uma figura ativa na Paróquia São Francisco Xavier e cursava o ensino técnico em enfermagem no Colégio Cerávolo, em Apucarana.