Estrada da Graciosa volta a ser bloqueada após queda de árvores

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Estrada da Graciosa foi novamente bloqueada após queda de árvores

A Estrada da Graciosa (PR-410), que liga a região de Curitiba com o litoral do Paraná, voltou a ser bloqueada após queda de árvores sobre o pavimento do km 7, na noite deste sábado (18). O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná da PMPR interromperam o tráfego na rodovia para garantir a segurança de motoristas.

continua após publicidade .

A equipe da empresa que trabalha nas obras de recuperação emergencial da rodovia está trabalhando para retirar o material e avalia a condição da encosta, com perspectiva de reabrir a Graciosa o mais breve possível.

- LEIA MAIS: Com ação rápida, tráfego na Estrada da Graciosa já está liberado

continua após publicidade .

O DER/PR recomenda que usuários evitem utilizar a rodovia em períodos de chuvas, exceto em casos de extrema necessidade, seguindo pelo trecho com cautela, em velocidade reduzida e respeitando a sinalização de emergência nos locais em obra.

Estra é a segunda vez que o trecho é interditado em menos de uma semana. Na última segunda-feira (13) um deslizamento de terra foi registrado no local que foi bloqueado.

DESLIZAMENTOS

Em 4 de janeiro, outro deslizamento atingiu o local, que funcionava com liberação parcial, no sistema pare e siga. Isso porque, no fim de novembro, a rodovia já havia sido danificada e bloqueada após desmoronamentos.

Siga o TNOnline no Google News