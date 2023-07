'Estou três noites sem dormir', diz agricultor de Apucarana após furto

O produtor rural Antônio Craco, 52 anos, disse que não dormiu nas três últimas noites. Isso porque o sitiante de Apucarana teve pelo menos 30 sacas de café furtadas por criminosos na madrugada do último sábado (22). Um prejuízo de aproximadamente R$ 7 mil.

A propriedade alvo de furtos é o Sítio São José, que fica no Patrimônio São Sebastião Barreiro, às margens da Avenida Ayrton Senna (Contorno Norte). Segundo Antônio, a plantação foi completamente estragada. "Eles quebram tudo, é triste ver um pé de café bonito, ser quebrado, estragado. Já tem vários anos que acontecem furtos, mas dessa vez pegaram pesado", lamentou o produtor.

Ele conta que, depois do crime, começou a vigiar os pés de café e acabou encontrando dois dias depois os criminosos, que estavam partindo novamente para mais um furto no local. "Fui pulverizar e aí vi que tinha estragado tudo, quebrado e colhido. Então, comecei a cuidar do café, fiquei lá sem dormir e na segunda noite eu visualizei eles. Eu estava em outra parte e quando fui embora para casa, me deparei com uma luz azul. Entrei em contato com a polícia, mas perceberam minha presença e fugiram", contou Antônio.

O prejuízo para Antônio foi grande e, por isso, ele disse que cuidará do plantio, mesmo que perca noites de sono. "Estou três noites sem dormir. Passei a madrugada lá. A gente tem que cuidar, só tem isso aqui, a gente depende disso. Eu sobrevivo do café e vendo a lavoura sendo estragada, não pode, isso é muito errado", finalizou o agricultor.

A Polícia Civil de Apucarana apura o caso. Informações que contribuam com as investigações podem ser repassadas pelo 181.

