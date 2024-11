Estelionatários se passam por agricultores para aplicar golpes

Estelionatários estão se passando por agricultores na tentativa de aplicar golpes e quase deram um prejuízo de R$ 81 mil a um produtor rural da região. Conforme informações apuradas junto a uma empresa de armazenagem de grãos de Apucarana (PR), um criminoso tentou se passar por um agricultor e negociou a compra de 1 mil sacas de milho.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Compra de Voyage termina na delegacia após golpe em Apucarana

"O homem se apresentou como comprador de grãos e não encontramos nada de irregular na ficha dele. Ele concordou com o preço ofertado e pagamento à vista", disse o representante da empresa, que preferiu não se identificar.

continua após publicidade

Durante a formalização do contrato de compra, todas as informações e documentos apresentados não levantaram suspeitas do representante da empresa de armazenagem, que fechou negócio mediante autorização do produtor. "O produto fica armazenado na empresa e a só gente negocia a compra mediante autorização do produtor. Nesse caso, foi um agricultor de Jandaia do Sul", conta.

No dia da entrega das sacas de milho, o comprador encaminhou duas carretas para carregar o produto. No contrato, entretanto, consta que o milho seria entregue somente após a confirmação do pagamento. O estelionatário então fez uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) após as 17 horas.

O horário da transferência levantou suspeitas e o responsável pela empresa não liberou a carga e as carretas foram descarregadas. "Ele disse que não caiu, fomos chegar a TED o dinheiro não entrou. "O dinheiro não entrou na conta de nosso cliente, pois se tratava de uma TED sem saldo", afirma.

continua após publicidade

Após o ocorrido, o vendedor tentou contatar o suposto comprador de milho que não atendeu as ligações. Dias depois do ocorrido, um agricultor compareceu ao estabelecimento informando que criminosos haviam usado seu nome para aplicar golpes e que os estelionatários teriam conseguido comprar milho em outra empresa para revenda.

"Estão usando o nome de pessoas idôneas para aplicar golpes. Precisamos alertar as empresas do ramo para tomar cuidado", assinala.

Um boletim de ocorrências foi registrado na Polícia Civil de Apucarana e o caso é investigado.

Siga o TNOnline no Google News