Estelionatário tenta golpe do falso sequestro em Apucarana

Uma mulher viveu momentos de pânico nesta sexta-feira (17), em Apucarana, vítima de uma tentativa de golpe do falso sequestro. A mulher conseguiu acionar a Polícia Militar, que deu suporte para impedir o estelionato.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, a vítima chegou a um posto, localizado na avenida Governador Roberto da Silveira, na Barra Funda, e por meio de um bilhete, informava que estava falando com um homem, por telefone, que dizia ter sequestrado a filha dela e pedia dinheiro para libertar a refém.

Acionada, a Polícia Militar foi até o local e encontrou a vítima em pânico. A equipe da PM acalmou a mulher, informando a ela que se tratava de um golpe, um estelionato. Os policiais militares levaram a mulher até a casa, onde encontrou a filha em segurança.

No boletim, os policiais ainda registraram que a vítima, durante o contato por telefone com o golpista, chegou a passar dados pessoais, inclusive número e senha de um cartão bancário. Orientada, a vítima fez contato com a central de atendimento do banco, para verificar que nada havia sido comprado ou movimentado na conta, quando foi solicitado o bloqueio do referido cartão.

Depois de orientada, a vítima ficou em casa, com a filha.