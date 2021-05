Estelionatário é preso pela PM no Terminal Urbano

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 30 anos, nesta terça-feira (25), na Rua Osório Ribas de Paula, área central, por estelionato. A equipe foi acionada pelo solicitante que relatou que comprou um Corsa 2006 e que o pagamento seria 20 vezes de R$ 500.

No entanto, conforme a vítima, após dar a entrada de R$ 500, o estelionatário o bloqueou no WhatsApp e não conseguiu mais contato com o vendedor.

Após o solicitante localizar o autor, dentro do Terminal Urbano, a PM foi até o local e prendeu o homem, de 30 anos. Ambas partes foram encaminhadas para a 17ª SDP.