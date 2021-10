Da Redação

Estelionatário é preso em Apucarana ao tentar vender carro

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por estelionato ao tentar vender um carro em Apucarana. O que chama atenção, é que o veículo, que era anunciado em um site, já foi comprado através de um golpe.

continua após publicidade .

A Polícia Civil informou que o rapaz foi até uma garagem de veículos e ofereceu o Ecosport, o dono do local desconfiou e descobriu que o carro estava para venda no site OLX, e entrou em contato com o responsável pelo anúncio.

A pessoa que mora em Florestópolis, no norte do Paraná, contou que vendeu o veículo para o jovem, porém, caiu em um golpe. "A pessoa informou que vendeu o carro, mas que a pessoa que comprou efetuou um depósito bancário, porém, o envelope estava vazio e foi então que ele percebeu que havia sido vítima de estelionato", explica o delegado Felipe Ribeiro Rodrigues.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o delegado, uma equipe foi até o estacionamento e o golpista foi preso. "Uma equipe foi até o estacionamento em Apucarana e o cidadão foi preso em flagrante por estelionato, ele confessou para equipe da Polícia Civil que tinha praticado o fato, ele foi autuado em flagrante e o veículo foi devolvido à vítima”, finaliza.