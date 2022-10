“Estamos agora na 1ª divisão da política brasileira”, diz Beto Preto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto comemora com familiares e eleitores vitória histórica em Apucarana

Com uma votação histórica, o ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Saúde do Paraná, médico Beto Preto (PSD), foi eleito neste domingo (2) deputado federal. Com 99,53% das urnas totalizadas, o apucaranense somou 205.906 votos.



continua após publicidade .

Com a eleição de Beto Preto, Apucarana volta a eleger um deputado federal após 32 anos. O último foi Carlos Scarpelini em 1992. A conquista histórica veio com uma votação expressiva em todo o Paraná. O ex-prefeito foi o quarto mais votado, atrás apenas de grandes nomes da política paranaense, como Deltan Dallagnol (Pode), que comandou a Lava Jato e foi o recordista com 344.483 votos; a petista Gleisi Hoffmann, apoiada por Luiz Inácio Lula da Silva, que somou 250.191 votos, e Filipe Barros (PL), apoiado por Jair Bolsonaro (PL), que obteve 248.821 votos, segundo os últimos dados.

- LEIA MAIS: Beto Preto leva 56,7% dos votos válidos para Federal em Apucarana

continua após publicidade .

“Nós demos um passo para o amadurecimento da política da cidade e vamos levar o nome de Apucarana para Brasília, abrir as portas dos ministérios para a prefeitura e buscar todos os recursos que não vieram ao longo dos últimos 30 anos para a cidade disse”, Beto Preto após a divulgação dos resultados. Ele foi recebido com festa no comitê em Apucarana.



Segundo ele, a eleição dele coloca Apucarana “na primeira divisão da política do Brasil”. “Vamos disputar agora o Brasileirão”, disse, fazendo uma brincadeira com o futebol.

Ele agradeceu ao apoio do prefeito Junior da Femac (PSD) e destacou a votação de Paulo Vital (PSD) em Apucarana, que somou na cidade 12.981 e 14.409 no total.

continua após publicidade .

Beto Preto também agradeceu a população de Apucarana, onde obteve 38.626 votos, ou seja, 56,7% dos votos válidos para deputado federal.

“Essa eleição representa uma quebra de paradigmas na política de Apucarana. Foram mais de 200 mil votos”, comemora. Segundo ele, agora seu projeto é defender a saúde em Brasília e também buscar recursos para Apucarana.

JUNIOR DA FEMAC

O prefeito de Apucarana, Junior das Femac, comemorou a vitória de Beto Preto. “Apucarana volta à primeira divisão da política do Paraná e do Brasil. Uma das cadeiras da Câmara Federal, em Brasília, agora tem o nome de Apucarana”, disse.

continua após publicidade .

Ele afirma que Beto Preto vira um destaque estadual da política. “Surge uma liderança nacional, que é Ratinho Junior, uma liderança estadual, que é Beto Preto, e uma liderança municipal, que é o Paulo Vital”, disse.

PAULO VITAL

Paulo Vital agradeceu aos votos recebidos. “Foi uma campanha de 40 dias em que a gente falou com os trabalhadores e os empresários. Só tenho a agradecer quem votou em mim e esteve junto na caminhada. A minha palavra é gratidão”, disse.

Siga o TNOnline no Google News