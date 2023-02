Estagiários do CIEE aprendem sobre cidadania e participação na Câmara

Da Redação

Um grupo de jovens aprendizes, que participa de programa de formação visando a inserção no mercado de trabalho, foi recebido na Câmara Municipal de Apucarana, nesta quarta-feira (22). Os estudantes, que já atuam como estagiários em diversas empresas da cidade, tiveram uma palestra com o tema Cidadania e Participação, ministrada pelo vereador Moisés Tavares (Cidadania).

O grupo de jovens foi recebido pelo vereador e assessoria e por quase duas horas teve a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre os poderes constituídos, a forma de organização social, bem como sobre orçamentos públicos e a definição de políticas públicas para a implantação e execução de programas e projetos nas mais distintas áreas, como saúde, educação, segurança, saneamento, habitação, entre outras.

A palestra aborda o tema Cidadania e Participação como parte da grade de formação de adolescentes e jovens vinculados ao Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE), em Apucarana. O CIEE é uma das entidades que realizam programas de aprendizagem voltados a jovens, visando a inserção deles no mercado de trabalho, dentro do contexto da Lei do Aprendiz.

O vereador explica que uma das disciplinas que constam da grade de formação dos adolescentes é de cidadania e participação política. Moisés Tavares explicou a lógica dos três poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário) e mostrou, entre outros aspectos, como se dá a formação dos orçamentos, em nível federal, estadual e municipal, e como isso afeta a criação e execução das políticas públicas.

“Nossos jovens precisam entender que cidadania e participação política vai além das questões partidárias e dos períodos eleitorais. Daí a necessidade de compreender esses processos e deles poder participar, de forma a exercer plenamente a cidadania, participar dos debates e processos”, explica. Ele lembra que a participação popular e o exercício da cidadania qualificam os processos e os programas de governo, além das políticas de estado.

