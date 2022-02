Da Redação

Estado repassa R$ 608 mil para Hospital da Providência

Nesta segunda-feira (14), o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior assinou o repasse de R$ 16 milhões para hospitais do Estado. O Hospital da Providência, em Apucarana, receberá aproximadamente R$ 608 mil.

continua após publicidade .

Em evento realizado no Palácio do Iguaçu, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou os recursos que serão destinados para a apoiar os municípios na gestão plena no pagamento de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade que, historicamente, extrapolam o teto estabelecido pelo Ministério da Saúde o que gera a necessidade de investimentos próprios das instituições para manutenção dos serviços.

Do valor total, R$ 15 milhões são destinados ao custeio de procedimentos oncológicos em 14 hospitais no município de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá e Pato Branco. O outro R$ 1 milhão é destinado para os procedimentos relacionados a queimados, nos hospitais de referência para o serviço, localizados em Curitiba e Londrina.

continua após publicidade .

Tratando-se dos hospitais oncológicos, o governador relatou que "em média investimos mais de R$ 350 milhões por ano no tratamento de oncologia com recursos do Ministério da Saúde e do Estado, além de uma parte dos municípios. Esse recurso é um extra para que os municípios possam se modernizar para atender a população que precisa fazer tratamento”.

Para custeio dos hospitais oncológicos estão sendo repassados cerca de R$ 425 mil para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Campo Mourão; mais de R$ 964 para o Hospital do Câncer de Maringá e o mesmo valor para o Hospital e Maternidade Santa Rita; aproximadamente R$ 608 mil para o Hospital da Providência, em Apucarana; R$ 1,28 milhão para o Instituto de Câncer de Londrina e a mesma quantia para o Hospital Universitário Regional Norte do Paraná; cerca de R$ 412 mil para o Centro de Oncologia de Cascavel e Francisco Beltrão; quase R$ 375 mil para o Hospital Policlínica de Pato Branco; e R$ 1,44 milhão para cada um dos hospitais Evangélico, Pequeno Príncipe, Santa Casa, Erasto Gaertner, Hospital de Clínicas e São Vicente.



Para o tratamento de queimados, o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, receberá R$ 600 mil; e o Hospital Regional do Norte do Paraná, em Londrina, a quantia de R$ 400 mil.

continua após publicidade .

“Esse olhar do Governo do Estado vai dar mais agilidade aos procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos. Sabemos que é difícil, estamos no meio de uma pandemia, a parte financeira é um grande balizador, mas esse recurso vai nos proporcionar um bom atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do Paraná, além de atender todas as regiões do Estado”, afirmou o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems), Ivoliciano Leonarchik.

Participaram da solenidade o vice-governador Darci Piana; o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; os presidentes da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano; da Comissão de Saúde da Alep, Dr. Batista; da Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Jesuítas, Junior Weiler; da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Paraná, Rangel da Silva; da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Paraná, Flaviano Feu Ventorim; o deputado federal Aroldo Martins; os deputados estaduais Alexandre Curi, Guto Silva, Evandro Araújo, Nelson Luersen, Pedro Paulo Bazana, Tiago Amaral, Wilmar Reinchenbach, Cóbra Repórter, Tião Medeiros e Luiz Fernando Guerra; prefeitos e secretários municipais e demais autoridades.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.