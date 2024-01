Estado monta força-tarefa para conter casos de dengue em Apucarana

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deu início à força-tarefa para contenção dos casos de dengue no município de Apucarana, na Região Norte do Estado. A ação busca intensificar ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.



De acordo com dados preliminares do Sistema Nacional de Informações, Apucarana possui 1.439 notificações de dengue, com 786 casos confirmados, sendo 15 com sinais de alarme, que podem evoluir para hospitalização. Os números, considerados alarmantes pela pasta, representam um aumento em torno de 400% desde a publicação do último boletim epidemiológico do Estado, em 19 de dezembro.

''Este é o pior cenário de epidemia de dengue em Apucarana dos últimos dez anos. Por isso, tomamos prontamente a decisão de intervir e realizar um conjunto de esforços que possam contribuir para resguardar a saúde dos apucaranenses. É válido destacar que, mesmo com as ações do Estado, precisamos contar também com a conscientização da população, sobretudo para auxiliar na eliminação de focos do mosquito, que se encontram predominantemente nos domicílios", reforçou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Entre as medidas adotadas pela força-tarefa estão a utilização de cinco veículos para a aspersão de inseticidas, estratégia conhecida popularmente como "fumacê". Os carros irão percorrer regiões elencadas como emergenciais ao longo dos próximos dias, totalizando cerca de 1.100 quarteirões, buscando garantir maior proteção da população.

"A luta contra a dengue é comunitária. O Estado está fornecendo todo o auxílio possível, desde medidas paliativas, como o fumacê, até ações de formação e capacitação de profissionais para o combate do mosquito. Não tenho dúvidas de que juntos iremos superar este cenário", complementou o secretário.

