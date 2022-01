Estado libera R$13 milhões para saúde da região de Apucarana

Da Redação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou R$ 12.933.800,00 de investimentos em Saúde para a região de Apucarana nesta quinta-feira (27). Os recursos incluem automóveis, transporte sanitário, obras e equipamentos para 17 municípios do Vale do Ivaí, da abrangência da 16ª Regional. O anúncio aconteceu no evento de aniversário da cidade.

“O dinheiro precisa ser pulverizado para melhorar a vida de todos os paranaenses, inclusive no Interior. Nosso governo é municipalista e olha para todos da mesma maneira. Com esses investimentos estamos levando a Saúde até a casa das pessoas”, disse o governador.

Também foram entregues 63 automóveis da Estratégia da Saúde da Família para reforço no atendimento domiciliar da região, no valor de R$ 2,1 milhões. Os carros fazem parte da maior renovação da frota da Saúde, da história do Governo do Estado, com 1.211 automóveis. Para transporte sanitário o recurso totaliza R$ 5,8 milhões; em obras e equipamentos, o investimento passa de R$ 4,9 milhões.

“Esse pacote de investimentos é um esforço do Governo do Estado para auxiliar os municípios nesse momento de retomada”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

RECURSOS

Somente no município sede de Apucarana, são mais de R$ 1,8 milhão para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Primavera, 21 veículos para Estratégia da Saúde da Família (ESF), equipamentos para a Atenção Primária em Saúde (APS), transporte sanitário e três reformas de UBS.

Beto Preto também afirmou que os investimentos são um grande presente do Governo do Estado para o município de Apucarana, que comemora 78 anos nesta sexta-feira (28).

“É muito prestígio anunciarmos esses recursos na presença de grande parte da base do Governo do Estado, que se deslocou até a cidade para comemorar esse aniversário com quase R$ 13 milhões em Saúde”, disse.

Para Jandaia do Sul, além dos três automóveis para a Saúde da Família, o governador autorizou o convênio para aquisição do arco cirúrgico no valor de R$ 550 mil para o Hospital Nossa Senhora de Fátima; R$ 410 mil para transporte sanitário; R$ 130 mil para aquisição de um ultrassom; e R$ 100 mil para demais esquipamentos da APS, somando mais de R$ 1,1 milhão.

Para o município de Sabáudia, o repasse totaliza R$ 485 mil, que inclui a construção de UBS, transporte sanitário e também aquisição de equipamentos para atenção básica.

PRESENÇAS

Participaram da solenidade o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; o presidente da Cohapar, Jorge Lange; o diretor-presidente do Fundepar, Marcelo Pimentel; o prefeito de Apucarana, Júnior da Femac; o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital; a presidente da Câmara de Vereadores, Franciley Poim; o deputado federal Ricardo Barros; e os deputados estaduais Alexandre Curi, Artagão Junior, Cobra Repórter, Delegado Jacovós, Doutor Batista, Pedro Paulo Bazana, Tiago Amaral e Wilmar Reinchenbach.

OUTROS COMPROMISSOS

No período da tarde, ainda em Apucarana, o governador, acompanhado do prefeito Junior da Femac, deve visitar as novas instalações industriais da Biofor, do Grupo Forquímica, no Contorno Sul.



