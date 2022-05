Estado libera R$ 3,7 milhões para escolas da região

Da Redação

A Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (Seed-PR) liberou R$ 3,7 milhões para melhorias nas escolas da região. São R$ 2,17 milhões do Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional) e R$ 1,55 milhão do programa “Escola Mais Bonita 2”. Os recursos são destinados para reformas e reparos nos estabelecimentos de ensino da rede estadual.



continua após publicidade .

O Fundepar já concluiu a licitação de obras em sete escolas de quatro municípios pertencentes ao Núcleo Regional de Educação (NRE), de Apucarana. O Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, de Apucarana, é um dos beneficiados. A ordem de serviço já foi assinada e prevê reparos no estabelecimento orçados em R$ 299.888,08. Segundo a diretora Rosana Cavalheiro Ortiz Adriano, os recursos serão aplicados na reforma da quadra esportiva e também no conserto de rachaduras existentes no prédio. “São desgastes naturais da construção da escola que serão corrigidos”, explica.

Os recursos para as escolas de Apucarana foram conquistados após intermediação do ex-prefeito Beto Preto (PSD), que ocupa atualmente o cargo de assessor especial da governadoria no Palácio Iguaçu.



continua após publicidade .

Outro estabelecimento da rede estadual de Apucarana beneficiado é o Colégio Cívico-Militar Padre José Canale. Serão R$ 380 mil investidos no local. O dinheiro será aplicado em diversas melhorias, segundo o diretor Roberto Carlos de Oliveira, o Canela. Ele cita a ampliação do pátio, troca de janelas antigas e readequações nas salas da direção e da secretaria da escola, entre outros reparos. “São obras necessárias para melhorar a estrutura tanto para os professores e funcionários quanto para os alunos”, assinala o diretor. A ordem de serviço será assinada nesta quarta-feira (25).

O Tadashi Enomoto também foi incluído no “pacote”, com obras contratadas de R$ 287 mil. A ordem de serviço já foi assinada e a obra, segundo o NRE de Apucarana, já começou. Outro estabelecimento de ensino de Apucarana beneficiado é o Carlos Massaretto, com R$ 154,2 mil. A ordem de serviço também será assinada nesta quarta-feira (25).

As outras escolas contempladas na região são a Marquês de Caravelas, de Arapongas, com R$ 373 mil; a Francisco Ferreira Bastos, com R$ 279 mil, também de Arapongas; e o Rebouças, de Rio Bom, com R$ 396,6 mil.

continua após publicidade .

Outros dez colégios também serão atendidos, segundo planejamento de 2022 do órgão, mas ainda estão em fase de finalização dos projetos de engenharia antes do processo licitatório. Serão mais R$ 3,4 milhões nesta segunda etapa. Os estabelecimentos de ensino ficam em cinco cidades: Apucarana (Luiz José dos Santos e Nilo Cairo); Arapongas (Walfredo Correa, Emilio de Menezes e Antonio Novaes); Jandaia do Sul (Unidade Polo e Jandaia do Sul); Sabáudia (Sabáudia e Herminia Lupion) e Faxinal (Olavo Bilac).



O chefe do NRE de Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva, afirma que são obras importantes para melhorar a estrutura das escolas, resolvendo problemas de desgaste acumulados ao longo dos anos.

ESCOLA MAIS BONITA

continua após publicidade .

Vladimir acrescenta também que 25 escolas de 12 municípios da região foram contempladas com o programa “Escola Mais Bonita 2”, do governo estadual. Dezenove colégios receberam R$ 50 mil e seis R$ 100 mil. São recursos para pequenas intervenções e reparos.

“Esse dinheiro já está na conta das escolas”, diz Vladimir. No total, são R$ 1,55 milhão do “Escola Mais Bonita” para melhorias nos estabelecimentos de ensino da rede estadual.

Por Fernando Klein