Estado entrega mais de 600 kits Educatron para colégios da região

Da Redação

Os investimentos do governo do Paraná para equipar os colégios estaduais dos 16 municípios passam de R$ 3 milhões

O Núcleo Regional de Apucarana (NRE) reuniu representantes dos colégios estaduais das 16 cidades que fazem parte da base para formalizar a entrega de 623 kits Educatron, equipamentos que permitem a conexão digital das escolas para as aulas. O evento foi realizado na sede do Núcleo, em Apucarana, com a presença do secretário chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega e do ex-secretário de Saúde do Estado e assessor especial do governo, Beto Preto, representando o governador Ratinho Júnior, além de prefeitos, diretores de escolas e professores.

continua após publicidade .

Os investimentos do governo do Paraná para equipar os colégios estaduais dos 16 municípios passam de R$ 3 milhões, segundo destaca o chefe do Núcleo, professor Vladimir Barbosa da Silva. Segundo ele, alguns colégios, onde acontecem as aulas on line dos cursos profissionalizantes, os kits já estão em funcionamento desde o início do ano. E, nos últimos dias, os mais de 600 kits chegaram às escolas e já estão em funcionamento. Cada kit é composto de um aparelho de tv de 43 polegadas, um computador, câmera de vídeo, microfone para captação de áudio e um suporte. “Isso permite aos nossos alunos se conectarem com o mundo e amplia muito as experiências de aprendizagens”, diz.

Representando o governador Ratinho Júnior no evento e acompanhado de João Ortega, Beto Preto destacou no evento que esse é “mais um importante passo adiante no processo de informatização, engajando professores e alunos com nosso futuro”. Para o assessor especial do governo, o kit Educatron permite aulas mais dinâmicas, especialmente nas ações de ensino a distância, melhorando a aprendizagem. “A educação no Paraná trabalha também essa linguagem de computadores. E essa molecada vai voar”, comenta Beto Preto.

continua após publicidade .

NOVO ENSINO MÉDIO

A entrega dos kits Educatron está dentro dos esforços do estado na implementação do chamado novo ensino médio, a partir de 2022, previsto pela Lei Federal nº 13.415/2017. O modelo propõe aumento de carga horária e uma nova organização curricular, com o objetivo de incentivar o papel protagonista dos estudantes, valorizando suas aptidões e interesses.

No Paraná, os estudantes do 1º ano passaram a ter disciplinas como Pensamento Computacional, Projeto de Vida e Educação Financeira. No 2º ano do ensino médio, eles podem escolher um itinerário formativo, para aprofundar seus conhecimentos em Linguagens e Ciências Humanas ou Matemática e Ciências da Natureza.

continua após publicidade .

Ao longo do primeiro semestre de 2022, foram entregues kits Educatron para todos os colégios e salas de aula da rede estadual. Eles consistem em smart TV 43'', computador, webcam, microfones, teclado com mouse pad e pedestal regulável. O equipamento pode ser usado, por exemplo, para apresentação de conteúdo multimídia em sala de aula e para videochamadas com outros professores ou palestrantes. Além disso, as escolas também foram equipadas com pontos de acesso wi-fi. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução