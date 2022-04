Da Redação

Estado atende pedido e libera R$ 50 mil para Colégio Cerávolo

Na manhã desta quarta-feira (06), foi anunciado a liberação de verba no valor de R$ 50 mil para o Colégio Estadual Isidoro Luiz Cerávolo, em Apucarana. O comunicado foi feito pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Franciley Preto, Poim, ao lado do diretor da instituição de ensino, Diego Fávaro Soares.

Intermediada junto ao governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, através do ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, Poim explica que a solicitação chegou até ele, pelo diretor Diego, tendo em vista algumas melhorias que precisam ser realizadas na instituição de ensino.



“Somos parceiros do Colégio Cerávolo e estamos prontos para auxilia-los no que for preciso. Já trouxemos 4 cursos para a instituição de ensino: Técnico em Enfermagem, Transações Imobiliárias, Estética e RH. Há menos de um mês, estivemos em Curitiba, a convite do Beto Preto e do secretário de Estado da Educação, Renato Feder, com o prefeito Junior da Femac, para o anúncio de mais um curso: Técnico em Vestuário, e já podemos adiantar que está em tramitação e nos próximos dois meses devemos anunciar o Técnico em Segurança no Trabalho”, detalhou Poim.

“E agora a verba de R$ 50 mil para alguns reparos e melhorias na instituição. Isso vem somar e fortalecer ainda mais nosso vínculo com a Educação na nossa cidade. Nosso comprometimento e do Beto Preto em ajudar os Colégios e escolas, tanto do estado como do município”, completou Poim.

O diretor Diego Fávaro também anunciou que já está sendo feito o diagnóstico para o curso de Mecatrônica no Colégio. “Na próxima semana estaremos visitando uma Escola em Londrina para ver melhor a estrutura e o desenvolvimento de um curso nessa área”, disse o diretor.

Melhorias

Com relação a verba de R$ 50 mil, o diretor pontuou que será empregada na reforma do piso do Auditório, na pintura do prédio do Colégio e manutenção das câmeras de segurança. “O restante será investido na construção de mais um auditório. Só temos que agradecer ao presidente Poim e ao Beto Preto pela ajuda que eles têm nos dado. O recurso veio em boa hora, estávamos precisando e será muito bem utilizado”, finalizou Diego Fávaro.





Fonte: Assessoria da Câmara Municipal de Apucarana.