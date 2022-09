Estação das flores, Primavera 2022 chega com muita chuva na região

Da Redação

As chuvas frequentes dos últimos dias prosseguem volumosas e devem marcar início da primavera

A transição do inverno para a primavera vai ser chuvosa para toda a região, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná – Simepar. Há inclusive risco de temporais isolados, com ventos e raios, para esta quinta-feira (22), quando começa oficialmente a primavera, às 22h04. Com a chuva, vem também o friozinho.

O meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar, destaca que há várias formações de temporais nas regiões do Paraguay, Mato Grosso do Sul e Paraná, inclusive com risco de temporais em algumas áreas. Junto com a chuva, explica o Kneib, vem os dias frios. A frente fria, que deve jogar as temperaturas mínimas para a casa de 10 graus, segue até o fim de semana. “No domingo já teremos clima mais agradável”, afirma.

Para Kneib, as variações mais bruscas de temperaturas, com oscilações rápidas, já são bastante comuns para essa época de transição de estações. Porém, esse ano, por conta do fenômeno La Niña, essas oscilações tendem a se ampliar e podem se estender inclusive até as primeiras semanas de outubro. “A La Niña favorece essas ondas de frio mais tardias”, resume.

ENTENDA: O QUE SÃO EQUINÓCIOS E SOLSTÍCIOS?

O Equinócio de Primavera acontece nesta quinta-feira (22) às 22h04. É quando começa oficialmente a Primavera. O equinócio é um fenômeno astronômico que marca o início da estação. No equinócio de primavera, o dia e a noite têm a mesma duração o que, aliás, dá origem ao próprio nome, equinócio, palavra formada do latim, com a junção de equi, que significa “igual”, e nocio, que significa “noite”.

Nos equinócios, o Sol incide sobre a linha do equador, o que acontece graças ao movimento que a terra faz em torno do Sol, somado ao fato de o eixo da Terra ser inclinado. A linha do equador é a linha que divide o globo em hemisfério sul e hemisfério norte. Deste modo, como o Sol não fica voltado diretamente para um hemisfério, mas está entre os dois, acontecem as estações que têm as temperaturas mais amenas. Essas estações são a primavera e o outono.

Por isso, acontecem dois equinócios durante o ano: um é o equinócio de primavera, o outro é o equinócio de outono. O equinócio de outono é o momento em que começa a estação do outono.

As outras estações, o verão e o inverno, também começam com um fenômeno astronômico. Esse fenômeno é o solstício, ou seja, há o solstício de verão e o solstício de inverno. Nesse caso, o Sol incide diretamente para o hemisfério em que está começando o verão.

